Smag dig gennem 100 forskellige naturvine til vinfestival i villa på Østerbro På endagsfestival kan du blive klogere på naturvinen, når vinbønder fra hele Europa lægger vejen forbi festivalen Vild Vin.

Naturvin og festival.

To ord der klinger rimelig godt på hipster-skalaen.

Og den naturligt fremstillede vin må på rekordtid da også siges at være blevet uhyre populær blandt københavnerne.

Foråret bød blandt andet på Nordens største naturvinfestival, og så lagde den italienske naturvinfestival Vini di Vignaioli også vejen forbi København. Og det stopper ikke her.

Lørdag 4. august vender Vild Vin Festival nemlig tilbage med ikke færre end 100 forskellige naturvine på tapetet. Eller kortet. Her vil vinbønder fra hele Europa, passionerede vinhandlere og kokke, der sammensætter menuer, der gør sig godt til naturvinenenes forskelligartede smag, forkæle vinhungrende munde.

Endagsfestivalen udfolder sig i den hyggelige have og orangeri hos Villa Kultur på Østerbro. Arrangementet starter kl. 14 og løber frem til kl. 21.

Foruden vinsmagninger vil der også være musik, events og mad at forkæle sig selv med. Det koster 225 kr. for en vinsmagningsbillet, mens en vinsmagning kombineret med mad koster mellem 400-600 kr. Du kan læse mere om festivalen samt købe din billet her.

Vild Vin Festival. 4. august kl. 14-21, Villa Kultur, Krausesvej 3, kbh. Ø.