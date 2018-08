Storstilet test af Tivolis nye forlystelse til 50 millioner kroner aflyst dagen før officiel åbning Tivolis nye forlystelse 'Tik Tak' skulle efter planen åbne i morgen, fredag, klokken 12. Men til pressens åbning torsdag eftermiddag manglede en sikkerhedsgodkendelse, så testen blev aflyst.

Der var fuldt presseopbud i Tivoli til præ-åbningen af Havens nye forlystelse 'Tik Tak'. Talerne og forklaringerne om den nye forlystelse var holdt, det hele virkede klar, og nu skulle de fremmødte journalister og fotografer blot se forlystelsen i aktion.

Først i sidste minut kommer meldingen om en teknisk fejl i forlystelsen.

»Det er første gang i min tid i Tivoli, at jeg har stået så tæt på skulle teste en forlystelse med fuldt presseopbud. Men lige da vi skal til at gå i gang med testene, får jeg meldinger om, at der mangler en sikkerhedsgodkendelse af det elektriske system«, siger Tivolis pressechef, Torben Plank.

Forlystelsen har været undervejs i knap tre år og er skabt specielt til Tivoli.

'Tik Tak' drejer med høj fart gæsterne både vertikalt og horisontalt rundt, mens de næsten udsættes for 4G-kræfter (G-påvirkning er det, man oplever under centrifugal kraft. Hvis du bliver påvirket af 4G, så vil din vægt føles 4 gange tungere. En person på 80 kilo vil altså veje 320 kilo under påvirkning af 4G).

Fagfolkene havde arbejdet på sikkerhedsgodkendelsen hele morgenen, erfarer Torben Plank efterfølgende.

I dagene op til testprøvningen har Tivoli lavet forskellige former for test, hvor alt har fungeret perfekt, og det hele har været i orden. Men problemerne er tilsyneladende opstået i de sidste timer op til testprøvningen, fortæller Torben Plank.

»Når man ikke har en endelig godkendelse, er det ganske enkelt ikke ansvarligt at sætte folk op i den og teste den. Så der var ikke andet at gøre end at aflyse testprøvningen. Det er vi rigtig, rigtig kede af, men omvendt er man også nødt til at sætte sikkerhed øverst«.

En forlystelse, der går gennem tid og rum

Tilbage i Tivoli foran forlystelsen stod en måbende presse og så en helt anden historie udforme sig på blokken end den, de havde regnet med.

»Når gæsterne går om bord i den vilde jubilæumsforlystelse 'Tik Tak', sætter de sig til rette mellem tandhjul, dingenoter og finurlig mekanik og kommer på en rejse gennem tid og rum. Der er tale om en tidsrejse, hvor gæsterne fastspændt svæver - andre vil måske opleve det, som om de kastes - gennem tiden. Der er garanti for 'rundtossethed, når det store urværk, kompasset og timeglasset sættes i svingninger«, skriver Tivoli i pressematerialet.

Men den manglende sikkerhedsgodkendelse på dagen har hverken Torben Plank eller Tivolis underdirektør været orienteret om, fortæller pressechefen.

»Men jeg ville da gerne have vidst det, for ellers havde jeg jo ikke stået og tegnet og fortalt, som jeg gjorde. Vi blev alle overraskede«, siger Torben Plank.

Håber på at åbne som planlagt fredag

Ifølge Torben Plank sidder fagfolk og Tivolifolk lige nu og arbejder på højtryk for at få fejlen udbedret, og så snart de har en tidshorisont, vil de melde et tidspunkt ud for den officielle åbning.

»Det er sandsynligvis en detalje. Med en forlystelse til 50 millioner kroner, hvor scenografi og teknologi er meget kompliceret, er det selvfølgelig dødærgerligt, men der er for mange eksempler i historien på, at man tester alligevel, og at det så går grueligt galt. Det kan vi selvfølgelig ikke udsætte nogen for«.

»Hvis vi finder ud af, at vi stadig kan nå at åbne som planlagt til i morgen klokken 12, så gør vi selvfølgelig det. Men lige nu kan jeg ikke sige noget, for forlystelsen er i øjeblikket suspenderet«, siger pressechefen om åbningen, der skal foretages med Oliver Bjerrehus, Joachim Knop og Pjerrot ved styret.