The Standard har fået et tredje medlem: Nu åbner ny restaurant i den gamle færgeterminal ved Nyhavn Den nyankomne restaurant hos The Standard, Mission, serverer mad, der forener det californiske køkken med middelhavsretter. Og så er stemningen ganske uformel.

En uformel og moderne restaurant har fundet sig til rette i den gamle færgeterminal i Havnegade med naboer som Michelin-restauranten Studio og Almanak. Navnet er Mission, og på lørdag 18. august, kan du være med, når restauranten slår dørene op for første gang med bl.a. unikke smagsoplevelser af pizza og pasta, som er lavet på urgamle sorter af korn malet i lokale, danske stenmøller. Åbningen markeres med 25% rabat på de to første åbningsaftener lørdag (18. august) og onsdag (22. august). Mission vil være åben onsdag til lørdag kl. 17.30-22.00. Inden længe vil åbningstiderne udvides med bl.a. frokost og brunch, ligesom det bliver muligt at købe takeaway-pizza. Læs også: Københavns gastro-missionær fortsætter med at imponere Bredt smagsunivers Det er køkkenchef Alex Dadzis, der står bag kokkeriet hos Mission. Han har en grad i fødevarevidenskab og har opholdt sig i køkkener hos nogle af de bedste restauranter i Vancouver, London, San Francisco og Danmark. På Mission forener Dadzis det californiske køkken med middelhavsretter, og han tager gæsterne forbi lande som Italien, Israel, Tyrkiet, Danmark m.fl. Du kan f.eks. forsøge dig med en pizza med røget svin, løg og mozzarella (135 kr.) eller blæksprutte med linser, pisket lardo og salsa (155 kr.), som er menuens dyreste ret. Er du mere på til cocktail på terrassen og tostada, nødder eller brød-snacks er der også rig mulighed for det. Menuen følger årstidens råvarer, og retterne vil derfor løbende blive udskiftet. Selvom retterne er med inspiration fra verdenskøkkenerne, er det dog de danske råvarer, der bliver styrende for menuen. Mission har nemlig fokus på at bruge de danske råvarer, før der importeres fra udlandet. F.eks. er det dansk ost, der topper pizzaerne, mens pizzabundene er lavet på gamle sorter af dansk korn. Læs også: Anmeldelse: Ny chefkok får Studios nordiske michelinstjerne til at stråle i neonfarver Tredje mand ombord Mission adskiller sig fra naboerne Almanak og Studio, som også huses af The Standard, ved at være mindre uformel, dog uden at miste sit moderne islæt. Hos restaurant Almanak serveres der bl.a. klassisk smørrebrød med et moderne tvist, mens michelin-restauranten Studio, med Damian Quintana som køkkenchef, tilbyder mad af en mere nordisk karakter. Mission bestræber sig på at være stedet, man søger til, når en spontan aften med vennerne indtræder, når familien skal forkæles eller stedet, hvor munde skal mættes inden aftenen bringer én videre til de nærliggende teatre eller operaen. Mission. Havnegade 44, Kbh. K. Åbner på lørdag, 18. august kl. 18-22.