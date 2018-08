Hør fremtidens danske musikhåb til Uhørt Festival i københavnsk skatepark Det er ikke sikkert, du kender særlig mange af navnene på plakaten til Uhørt Festival, der finder sted 24.-25. august på Vesterbro. Og det er heller ikke meningen.

The Minds of 99, Nelson Can, Velvet Volume.

Det er tre bands, som tog nogle af deres første nervøse skridt på scenen under Uhørt Festival. Det er også tre bands, som siden er brudt igennem og nu spiller udsolgte koncerter på langt større scener rundt omkring i landet.

Og så er det tre bands, som arrangørerne bag Uhørt Festival ikke holder sig tilbage for at hive frem som pragteksempler på deres arbejde. Forståeligt nok, for i eksemplerne findes hele pointen med Uhørt Festival: At lægge scene til nye, uhørte bands og hjælpe dem frem i verden.

I den kommende weekend forsøger festivalen at gøre netop det for sjette år i træk. Det foregår i Copenhagen Skatepark 24. og 25. august og koster 175 kroner for en partoutbillet.

To vindere af Karrierekanonen

På festivalen kan du opleve koncerter med ikke færre end 39 artister.

To af dem er blandt vinderne af dette års Karrierekanonen, som er DR's store konkurrence for ny musik. Det er Tobias Albert, der laver dansabel guitarpop i stil med Ed Sheeran. Og det er Ravi Kumar, en duo bestående af Sharon Kumaraswamy og Aske Knudsen, som spiller flabet, hårdtslående hiphop.

Man kan også høre Hôy La. Det lyder ikke norsk, men det er det. Bag navnet gemmer sig nemlig Ingri Høyland Kvamstad, der med sin mørke, drømmende triphop holder arven fra Portishead i hævd.

Der er også duoen Dusin, der spiller smørblød og vuggende rnb-pop. Og Ida Red, en popgruppe med fire unge kvinder.

Guldimund, som er sangskriveren Asger Nordtop Pedersens soloprojekt, optræder ligeledes. Med sig har han en gruppe erfarne musikere, som også spiller med folk som Nikolaj Nørlund, Bisse og i bands som Blaue Blume og Irah.

Uhørt Festival. 24.-25. august, Copenhagen Skatepark, Enghavevej 80-82, København V. Billetter for 140-175 kroner. Se hele programmet, og køb billetter her.