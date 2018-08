Historiefestival: DR viser gamle og glemte pornofilm til gratis åbningsfest for Golden Days Historiefestivalen Golden Days, der finder sted fra 7. til 23. september, holder åbningsfest i Skuespilhuset. Her kan man få syv smagsprøver på, hvad man kan opleve på årets festival.

Temaet for historiefestivalen Golden Days er i år historiens B-sider. Alt det, der ikke passede ind, blev glemt eller gemt og nu ligger og samler støv i kældre og på lofter.

Festivalen finder sted forskellige steder på hele Sjælland fra 7. til 23. september, og det hele skal selvfølgelig sparkes i gang på behørig vis med en fest.

Festen bliver afholdt 7. september klokken 16-19 i Skuespilshuset. Det er helt gratis at være med, og alle er velkomne til at kigge forbi. Er man blandt de 107 første, vil der endda være en gratis øl.

Til åbningsfesten kan man opleve syv små smagsprøver fra årets program. Hver halve time præsenteres gæsterne for en ny B-side.

For eksempel kan man se, hvad der gemmer sig på bagsiden af malerier fra Statens Museum for Kunst. Man kan også høre forfatteren Lone Aburas læse op af en bog, som aldrig blev udgivet. Man kan se miniballetten 'Et æg', som inkluderer én danser og én stol, Arne Jacobsens berømte 'Ægget'. Og så kan man få røde kinder, mens man hænger jakken, for DR's gamle, glemte pornofilm kommer til at køre i sløje i garderoben

I en pressemeddelelse siger festivalens direktør Svante Lindeburg:

»Vi har som mennesker en tendens til at retouchere og redigere fortiden, men også vores egen fremtræden, så den passer ind. Men måske går vi glip af for meget skønhed og viden, hvis vi gang på gang fokuserer på det kanoniserede, det mest spillede på Spotify, det femstjernede hos Trip Advisor og alt det A-listede. Vi skal turde fjerne splinten i øjet og ryste vaneblikket. Og det er det, som årets festival kan og som vi giver smagsprøver på til åbningsfesten«.

Åbningsfest for Golden Days. 7. september klokken 16-19. Skuespilshuset, København K.