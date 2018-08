Kunstredaktørens kommentar: En kunstmesse må ikke lugte af penge - men altså, man må da godt medbringe sit kreditkort Kunstsamlerne og kunst-interesserede bør stimle sammen i næste uge i København, hvor hele to kunstmesser åbner. Og selv om de har kunsten til fælles og bejler til det samme publikum, er Chart Art Fair og Code Art Fair ret forskellige, skriver Peter Michael Hornung i denne kommentar.

Så er København igen en kunstmesse værd. Endda to messer, placeret i hver sin del af byen og med hver sin profil.

For ud over Chart på Charlottenborg er der også Code Art Fair i Bella Centret, som ikke ønsker at stå tilbage. Lidt ubeskedent lancerer Code Art Fair sig som ’Skandinaviens eneste internationale kunstmesse’. Eneste? Jamen, hvad er Chart så? For her har man samlet hele 32 gallerier, og de er blandt de førende i Norden, hvad der dog ikke forhindrer disse nordiske kunstnere i at have betydelig international rækkevidde.

Meget står på spil, og man kommer ikke uden om et vist element af konkurrence. Ligesom i de forrige år afholdes de to kunstmesser i samme tidsrum, fra 31. august til 2. september, og man satser på at få besøg af det samme interesserede publikum. Forskellen mellem dem er ikke kun et spørgsmål om historie, identitet, beliggenhed og internationale kontakter. Det er også et spørgsmål om målsætning – og finansiering.

Den moderne kunst skal leve

Hvor Code er en typisk stor kunstmesse, der drives af en virksomhed, der også står for arrangementet af andre messer, vil Chart noget lidt andet. Man har misforstået noget, hvis man opfatter messen som en pengemaskine med særligt bud til velhavende kunstsamlere, der bliver hentet ind fra hele det internationale samfund.

Chart, som nu finder sted for sjette gang, har ikke nogen stor kapitelfond som økonomisk sikkerhedsnet. Den definerer heller ikke sig selv som en forretning, derimod som en nonprofit-organisation. Den forventer ikke at leve fedt af moderne kunst. Den vil snarere sørge for, at den moderne kunst lever, ligesom den gør det på forskellige biennaler i udlandet. Det lyder næsten idealistisk.

Ud over messedelen, der har adresse på Charlottenborg og Den Frie Udstilling, omfatter Chart et større offentligt program. Det er med dette program af foredrag, omvisninger, art-talks, audiowalks, et dj-program, workshops, performances o.l., at messen rækker ud til hele byrummet for at aktivere, hvad man kalder kunstens ’økosystem’.

Højt besøgstal

Chart blev grundlagt i 2013 af fem gallerier: Susanne Ottesen, Bo Bjerggaard, Claus Andersen, David Risley og V1, som ledes af Jesper Elg og Mikkel Grønnebæk. Intentionen hos disse ’founding fathers’ var at placere en kunstbegivenhed i København, der hvert år kunne belyse interessante tendenser på Nordens aktuelle kunstscene.

Det er sket gennem et samarbejde med andre nordiske gallerier og institutioner. Formentlig er det også dette aktivitetsniveau, der har sørget for de gode besøgstal. I 2015 kom der 12.000 besøgende, i 2016 var besøget vokset til 15.000, og i fjor toppede messen med 19.000. Det er et niveau, som man under den nye messedirektør, Nanna Hjortenberg, gerne vil holde og bygge videre på.

Til aktiviteterne på Charlottenborg hører også ’Emerging’, en udstilling i Festsalen bygget op omkring unge kunstneriske talenter fra hele Norden, som netop har afsluttet deres uddannelse, samt en fondsfinansieret arkitekturkonkurrence, hvor slutfasen er henlagt til Charlottenborgs gård. Det overordnede tema har været ret åbent, både med hensyn til formsproget og de materialer, der måtte anvendes.