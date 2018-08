Eventyret er slut: Nu lukker de sidste butikker i madmarkedet Westmarket Det forholdsvis nye madmarked på Vesterbro har ikke kunnet tiltrække nok kunder. Derfor må de sidste stadeholdere nu dreje nøglen om.

Det er kun lidt over halvandet år siden, at madmarkedet Westmarket slog dørene op til et nyt madmekka på Vesterbro i København.

Ambitionen var 3 millioner besøgende årligt i de 60 stader, der skulle sælge en blanding af street food og friske dagligvarer.

Men næste weekend slutter eventyret.

P4 København har talt med ejerne af fire af de sidste fem åbne madboder, som alle bekræfter, at de enten lukker eller flytter ud af bygningen senest pr. 1. september. Den sidste butik, Kiin Kiin To Go, har over for BT bekræftet det samme.

Længe svigtet Westmarket

Kunderne har længe svigtet Westmarket, der ligger i en indendørs passage mellem Vesterbrogade og Mathæusgade, tidligere kendt som Tove’s Galleri.

Bygningerne har længe lignet en spøgelsesby med nedrullede metalgitre for butikkerne. Og allerede efter et halvt år med svigtende salg og butikslukninger skulle markedet revitaliseres med en tocifret millionindsprøjtning, ny direktør og ny bestyrelsesformand.

Alligevel er kunderne blevet væk.

Med lukningen af de sidste butikker står Westmarket tom, og det er uvist, hvad ejernes plan er med bygningerne.

Bo Raahauge, der er fungerende leder af Westmarket, er ikke vendt tilbage på P4 Københavns tilbud om et interview.

ritzau