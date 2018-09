Årets Gudman skal uddeles: Danske musik-legender går på scenen for at hylde stjerneguitarist fra Roskilde For 15. gang hyldes en dansk musiker som Årets Gudman. I år tilfalder æren en af Danmarks helt store guitarister, Rune Kjeldsen, som har inviteret en række musiske legender med til fejringen.

I en tid hvor stjerner og talentshows fylder en del i samfundets musikforståelse, vil foreningen Gudman gerne bidrage til, hvad en god musiker er.

De retter spotlyset mod personer, vi sjældent hører om, når vi står og gynger frem og tilbage foran scenen. En hyldest til dem, der løfter dansk musik fra en placering bag frontfiguren.

I år er ingen undtagelse. For 15. gang hyldes en dansk musiker som Årets Gudman. I år tilfalder æren en af Danmarks helt store guitarister, Rune Kjeldsen.

Traditionen tro er det aftenens hovedperson, der bikser et program sammen og på scenen møder en række af de musikere, han gennem årene har krydset veje med.

Rune Kjeldsen har inviteret Annisette, C.V. Jørgensen, Hush, Poul Krebs, Steen Jørgensen, Kira and the Kindred Spirits og Nikolaj Nørlund.

»Der er lagt i kakkelovnen til en uforglemmelig aften med et program, hvis lige bliver svær at finde på en koncertscene foreløbig«, siger Søren Gaden, pr-manager for foreningen Gudman.

Gudman-fonden blev stiftet efter en mindekoncert, hvor et imponerende opbud af musikere, venner og publikum fra den danske rytmiske musikscene mødte frem for at ære Ken Gudman, som døde 17. september 2003. Han sad gennem mere end 40 år bag sit trommesæt og medvirkede på omkring 150 pladeindspilninger – med blandt andet Sebastian og Povl Dissing. Fonden gav sig selv den opgave hvert år at hylde en dansk musiker, der har ydet en særlig indsats.

Den selektive musiker

Og i år gælder det altså 40-årige Rune Kjeldsen, der er født og opvokset i Lejre ved Roskilde. Han begyndte allerede som 12-årig at spille på elguitar.

Siden har guitaristens karriere taget fart. Han debuterede på plade med sit eget band, The Young Comets, i 2000, og ikke lang tid efter blev han medlem af bandet Kira and the Kindred Spirits. Til Årets Gudman gendanner Rune Kjeldsen bandet for en aften.

Savage Rose-legenden Annisette kommer også og medvirker i et trioformat med Palle Hjorth på orgel og Rune Kjeldsen på guitar. De to har med et års mellemrum trukket sig ud af Savage Rose for at fokusere på andre projekter, men begge var faste medlemmer af gruppen i henholdsvis 12 og 10 år.

Fælles for alle de andre medvirkende kunstnere er, at Rune Kjeldsen har været en fast del af holdet omkring dem på mindst to turneer.

Det er altså tætte kolleger, der stiller op sammen med den erfarne guitarist, når han hyldes som Årets Gudman søndag 7. oktober i Den Grå Hal på Christiania.

Årets Gudman 2018 - Rune Kjeldsen. 7. oktober kl. 20. Den Grå Hal. Refshalevej 2, Kbh. K. Billetter koster 215 kr.