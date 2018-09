Fiskefornøjelser fra den gyldne ønskebrønd: Anmelderroste Hooked har vokseværk og åbner ny biks på Halmtorvet De tre fyre bag Hooked har længe solgt fish and chips, lobster rolls og fiskeburgere fra deres vogn i Kødbyen og fra deres restaurant på Nørrebro. Nu udvider holdet bag konceptet med ny biks på Halmtorvet.

Når man er fra provinsen og vant til, at »en fiskefillét, tak« på byens bedste restaurant er synonym med firedobbeltpanerede skosåle, kan ordlyden af 'fastfood fra havet' godt virke en anelse skræmmende.

Men sådan forholder det sig ikke på restaurant Hooked. Tværtimod.

Duften af friteret fisk fra deres gyldne ønskebrønd har nu spredt sig i sådan grad, at holdet bag Hooked åbner restaurant nummer to på Halmtorvet på Vesterbro. I forvejen har de en madvogn og en restaurant på Nørrebrogade:

»Når vi snakker med de lokale på Nørrebro, fornemmer vi, at vi egentlig har ret godt fat i bydelen. Vi har mange stamgæster, som kommer igen, men lige så snart du kommer lidt væk, er der ingen, som ved, hvad Hooked er. Og det synes vi, at københavnerne skal have chancen for at opleve, derfor udvider vi med en ny restaurant på Halmtorvet«, siger Kasper Bundgaard Christensen, medejer af Hooked.

Vokseværk

I den nye restaurant på Halmtorvet forbliver konceptet det samme - dog med lidt længere åbningstider. Der kommer også til at være udeservering med plads til 50 gæster, hvor folk kan få et par aftenbajere.

»Den nye restaurant bliver væsentlig større, og så går vi og leger lidt med menuen. Der kommer et par nye tilføjelser, og så er det ikke usandsynligt, at vi begynder at udvikle på en dessert. Vi har nemlig fået mere plads at lege på«, siger Kasper Bundgaard Christensen og pointerer:

»Målet er at få gang i den nye restaurant hurtigst muligt, og så må vi se, om der er plads til en mere på Østerbro. Lige nu glæder vi os bare til at komme i gang«.

Madvogn på Flæsketorvet

Tilbage i 2015 startede de tre unge fyre fra Hooked med at lange fish and chips, lobster rolls og fiskeburgere over disken. Det skete fra deres marineblå madvogn i Kødbyen om natten og til weekendernes madmarkeder på Flæsketorvet.

Efter talrige weekender i friturens tegn voksede konceptet sig større, og det resulterede i åbningen af deres første egentlige restaurant og take away-sted på Nørrebrogade 59 sidste år.

Målet med restauranten, forklarer de, er at få folk til at gå ud at spise fisk – også på en ganske almindelig hverdag og uden en speciel anledning.

Af samme grund er det et helt uformelt sted. Det er ikke muligt at reservere bord, og man henter selv sin mad oppe ved disken. Klassikeren fish and chips koster 135 kr. kombineret med eddikefritter og dip. Et sundere alternativ er deres poke bowl med blandt andet tun, sorte ris og avocado, som ligger til samme pris.

Da Politikens cafékontrollant sidste år var forbi filialen på Nørrebro, konkluderede han, at »Hooked gør dig hooked. Serveringerne er veloplagte, tempoet tjept, priserne rimelige, og så er der åbent både middag og aften. Kunne man i fremtiden også drømme om gode østers? Ja. Noget sødt at slutte på? Også det. I et København fuld af hurtige burgere, pizzaer og tacos beviser Hooked, at der er plads til et hang-out med veltillavet fiskefastfood. Tak for det«.

Her tør man altså godt at sige »en fiskefillét, tak«.

Hooked. Halmtorvet 34, København V. Åbner i starten af det nye år.