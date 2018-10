Genbrugstøjmekkaet Veras Market får nyt vinterhjem på gademadsmarkedet Reffen Fra november åbner det populære genbrugstøjmarked Veras Market dørene til sit nye hjem på Reffen på Refshaleøen.

Er du vant til at shoppe dit genbrugstøj i det populære Veras Market? Så skal du fra november måned til Reffen for at finde genbrugsguldet.

Når Veras Market 4. november slår dørene op for vintersæsonen, bliver det nemlig i deres nye vinterhjem på Københavns nyeste madmarked, Reffen. Med flytningen kommer genbrugstøjmarkedet tilbage til sine vante rammer blandt madboder - noget, der glæder markedets grundlægger, Rebecca Vera Stahnke.

»Jeg startede Veras Market med at være på Copenhagen Street Food, og lidt ligesom det var et nyt sted, kan jeg på Reffen være med til at præge markedet. Selv om Reffen har haft mange besøgende siden maj, synes jeg stadig, at det er lidt uberørt, så jeg glæder mig til, at vi kan være med til at bygge det op«, siger hun og forklarer, at stemningen på Reffen er noget helt særligt:

»Man får en følelse af at være på skattejagt og at gå på opdagelse. Man ved ikke, hvad der gemmer sig rundt om næste hjørne - lidt ligesom når man kigger i et tøjstativ og ikke ved, hvad man støder på af gode sager«, siger Rebecca Vera Stahnke.

Genbrugstøjmarkedet åbnede første gang i maj 2015, dengang på Copenhagen Street Food på Papirøen. Stedet var hjemsted for markedet i vintersæsonen, mens markedet hørte til under Bispeengbuen i sommerhalvåret.

Plads til store armbevægelser

Folkene bag det nye madmarked, Reffen, er de samme, som stod bag Copenhagen Street Food på Papirøen. Nyheden om, at deres samarbejde genopstår, glæder også Frederik Schlütter, der er programchef hos Reffen:

»Vi er overordentligt begejstrede for igen at kunne åbne dørene op til det vidunderlige Veras Market. Veras Market var et kæmpe tilløbsstykke tilbage på Papirøen, og vi ser enormt meget frem til den kommende sæsons markeder på Reffen«, skriver programchefen i en pressemeddelelse.

For Rebecca Vera Stahnke er årsagen til, at valget er faldet på Reffen enkel:

»Reffen er det nye. Der er plads til store armbevægelser, og man kan gøre, som man har lyst. Kombinationen af, at der er råt og forladt samtidig med, at der er meget nyt og spirende iværksætteri, gør, at man herude kan tillade sig at vokse sig større og voldsommere og blive sit eget«.

Rebecca Vera Stahnke håber desuden, at kombinationen af madboder og hendes genbrugstøjsmarked kan gøre Reffen til et lige så yndet søndags-spot for københavnerne, som Copenhagen Street Food var det førhen.

Veras Market åbner for første gang på Reffen 4. november klokken 11-16. Frem til maj holder genbrugstøjmarkedet to månedlige markeder, hvor man kan komme og shoppe genbrugstøj eller bytte sit gamle tøj til nyt for en flad femmer.