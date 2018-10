Anmelderne anbefaler: Her er seks koncerter du ikke må gå glip af i den kommende uge Politikens anmeldere Kim Skotte og Thomas Michelsen peger her hver især på tre koncerter, som du ikke må misse i weekenden og i den kommende uge, hvor bl.a. Teitur er på programmet med to kirkekoncerter, mens du også kan opelve opførsler af musik fra de klassiske mestre Brahms og Carl Nielsen.

Kim Skotte anbefaler beatkoncerter

Tunge piger

Den ikke overvældende stærke danske tradition for riot grrrls fik et heftigt skub fremad, da Baby In Vain debuterede i 2012 og de efterfølgende år udsendte en stribe sange kulminerende med debutalbummet ’More Nothing’ i 2017. Trioen bestående af Lola Hammerich, Benedicte Pierleoni og Andrea Thuesen spiller en ruskende og vital melodisk rock, der deler en del punkede pejlemærker med generationsfæller som Iceage, men samtidig ikke er blege for at vedkomme sig en arv fra Breeders. Et rugende nummer som ’Low Life’ er med til at påpege, at Baby In Vain er et band, der først har lavet sit debutalbum på et tidspunkt, hvor man er nået frem til at dyrke sit helt eget afvekslende udtryk. Uden at give køb på det brandfarlige. Koncerten på Hotel Cecil er med opvarmning af Roxy Jules og del af en mindre DK-turné.

Baby in Vain, Hotel Cecil. Fredag 19. oktober kl. 20.

Foto: Pr-foto

Mark kommer på besøg

Hør en småsur brummebjørn synge en 13 minutter lang sang om at have set sultne katte luske om i Montenegro. Man skal måske ikke tro det, men den amerikanske sanger og sangskriver Mark Kozelek er faktisk en helt særlig attraktion. Kozelek optræder mest under navnet Sun Kil Moon, men uanset om han kalder sig det ene eller det andet, udgør manden en helt genre i sig selv. Kozelek omsætter løbende sin dagbog til lange snakkesalige sange, hvor stort og småt tages ad notam, mens han uden meget filter deler ud af sig selv. Med det resultat, at man som lytter møder ham med et intimt kendskab til hans mor, far, kærester, onkler og tanter fra det amerikanske hjerteland i Ohio, og inden man ser sig om, er rockmusikkens svar på autofiktionen en valgslægtning, man nødigt svigter, når han slår et sving forbi.

Mark Kozelek, Bremen. Torsdag 25. oktober kl. 20.

Foto: Mads Nissen (arkiv)

Med Teitur i kirke

If Your Heart’s Not In It’ hedder en af sangene på Teiturs seneste album ’I Want To Be Kind’, og her er man jo nok helt inde ved kernen. Hvis ikke man har hjertet med i sangen, kan det være lige meget. Og netop det med hjertet er nok en væsentlig årsag til, at Teitur fra Thorshavn er blevet hele popverdenens yndlingsfæring. Der er noget renhjertet charmerende over hans på samme tid blåøjede og gammelkloge univers, hvor stemmen så åbenlyst handler om at ramme noget ægte og uforstilt uden at blive fodformet. Teitur har betjent sig af mange udtryk, men fælles er det åbne og ægte, der prøver at nå himlen med begge ben plantet på jorden. Hvilket da er et meget godt udgangspunkt for en lille kirketurné, hvor Teitur synger i Vor Frelser Kirke tirsdag og aftenen efter i Ansgar Kirke i Odense.

Teitur, Vor Frelser Kirke. Tirsdag 23. oktober kl. 20.

Teitur. Ansgar Kirke. Onsdag 24. oktober kl. 20.Thomas Michelsen anbefaler klassiske koncerter