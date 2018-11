11 spørgsmål til John Grant, ugens stjerne i København: »Den hårde virkelighed er, at verden er ligeglad med, hvad der skete med dig, da du var barn« Den amerikanske sanger John Grant giver i aften koncert i Vega. Ibyen har taget en snak om København med sangeren, der skal på jagt efter en dansk pølse, mens han er i byen. Han har nemlig hørt, at det skulle være godt.

Han er selvudleverende, skriver bittersøde sangtekster og erklærede sig i 2012 for HIV-positiv midt på scenen. Det er selvfølgelig den 49-årige amerikanske sanger, vi taler om.

I aften spiller han koncert i VEGA. Vi har taget en snak med sangeren forud for hans optræden.

Hvor er du lige nu, og hvad lavede du for en time siden?

»Jeg ligger på min seng på et hotel i Manchester i England, og for en time siden var jeg på Starbucks for at købe en kop kaffe«.

Hvad er den vildeste madoplevelse, du nogensinde har været ude for?

»Jeg har aldrig fået insekter, men en af de skøreste madoplevelser har for meget været, da jeg gik i skole i Tyskland, og en af mine venner lavede komave og peanutsuppe til mig en aften. Det var meget gummi-agtigt og smagte lidt af dårlig hundeånde. Mens jeg forsøgte at tygge mig igennem det som et stykke gummi, kiggede han på mig og sagde: ’Det ligner ikke, at det kommer til at fungere for dig’. Jeg undskyldte og undskyldte«.

Hvor håber du, du kan finde god mad i Danmark?

»Jeg har lige set den danske film ’Den Skyldige’, som jeg synes var virkelig god. På et tidspunkt i filmen snakker en fyr i telefon med en pige og nævner pølse. Så jeg ser frem til at finde en god svinepølse et eller andet sted«.

Hvad er din favorit drink, og kan du få den nogen steder i København?

»Peanutbutter-shake. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det i København. Jeg drikker egentlig heller ikke så mange shakes lige nu, fordi jeg til en hvis grad forsøger at holde mig til den slanke linje. Men hvis jeg falder over et sted, der har peanutbutter-shakes, betyder det intet, om jeg forsøger at være sund eller er. Så bliver jeg bare nødt til at have en«.

Er der noget, du gerne vil opleve, mens du er i København?

»Det her kommer til at lyde fortærsket, men min yndlingsting er at gå rundt og lytte til folk, der snakker dansk. Jeg elsker lyden af det - det er meget sært og unikt. Jeg skal selvfølgelig også kigge på de smukke danske mænd. De er ovenud lækre. Måske svinger jeg også forbi en pladebutik. Jeg kender godt nok kun en pladebutik i Danmark, og det er Route 66 i Aarhus. Sidst jeg var der, blev jeg betjent af en kvinde, der hedder Nynne, og det var på grund af hende, at jeg havde en god oplevelse der. Det handler jo om menneskene, ikke sandt?«.

Hvad har du med til os?

»En helt masse forskellige stemninger. Jeg har politisk vrede, kærlighedssange, seksuel spænding og melankoli med til jer. Jeg håber, det bliver et snapshot af, hvad det vil sige at være et menneske - noget, alle kan relatere til. Med mig har jeg også en passion for musikken og det at optræde. Jeg får en masse ud af at det, og det håber jeg også, at publikum kommer til«.

Kan noget gå galt?