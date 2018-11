Se billederne fra Eiffel Bar: Et helt særligt udstillingsvindue på Christianshavn lukker og slukker Udstillingerne bag ruden hos legandariske Eiffel Bar er blevet en fast attraktion på Christianshavn. Nu er det slut.

Der har været udstillet lidt af hvert bag ruden.

Bildæk. Katte. En gigantisk lagkage. Og Christianshavns skyline formet i pap og papir.

Det mikroskopiske galleri i vinduet hos christianshavner-værtshuset Eiffel Bar har i de seneste 15 år gjort Wildersgade til et sted, mange har gjorde stop for at se jule-, påske- og fastelavnsudstillinger af den danske kunstner Julie Kyhl.

Det lille rum, der er et sidelokale til den historiske Eiffel Bar fra 1736, har i mange år været brugt som øldepot for værtshuset. Da en rude blev baldret i 2003, var det Julie Kyhls ide at omdanne den nye facade til et gade-galleri for de forbipasserende.



Men efter mere end 70 udstillinger er det slut.

Per 1. februar 2019 flytter Eiffel Bar ølkasserne ind i deres egen bygning, og de har opsagt depotet, der skal renoveres og lejes ud på ny. Dermed lukker og slukker det lille vinduesgalleri også.

Christianshavns skyline formet i alverdens materialer i anledningen af Christianshavns 400 års fødselsdag i år. Foto: Susanne Mertz

»Det handler ikke om en ond boligspekulant, men huslejen er ikke fulgt med tiden, og jeg har ikke råd til at betale for hele lokalet efter en renovering«, siger Julie Kyhl.



»Men det er da helt vildt ærgerligt. En æra er forbi. Jeg ved, hvor mange de har sat pris på det vindue«, siger hun.

Arbejderkamp og 1. maj fortolket bag ruden. Foto: Susanne Mertz

Sildebord og maskerade

Den første udstilling, der blev lavet ruden, var en reklame for Eiffel Bars søndagssildebord, hvor der på en ternet dug var dækket op med øl, snaps og en tallerken med røget sild.

Masker en masse og lagkage i et fastelavns-vindue. Foto: Susanne Mertz

Havregrød, miniature-flasker og masser af medaljer. Foto: Susanne Mertz

Med tiden er især det tilbagevendende juletogs-vindue blevet en populær christianshavner-tradition. Hvert år til nytår opdateres juletoget, så miniature-nytårsgæster fra hele verden hopper om bord.

Fejrer robotter også fastelavn? Et fastelavnsvindue ifølge Julie Kyhl. Foto: Susanne Mertz

Juletoget, der netop er sat op i Wildersgade 58, kører for sidste gang i år.

Medmindre, altså ...

»Man ved jo aldrig, hvad der kan ske«, siger Julie Kyhl.

»Måske findes der en mæcen, der har lyst til at redde vinduet?«.

Endnu et fastelavnsvindue. Bemærk katten, der har klædt sig ud som mus og musen, der har klædt sig ud som kat. Foto: Susanne Mertz

Bildæk og michelin-tema. Foto: Susanne Mertz

Vinduesgalleriet hos Eiffel Bar. Åben til medio januar. Willemoesgade 58, Kbh K.