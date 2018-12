Nu kan du skøjte i varmen: Skøjtebanen på Frederiksberg åbner og holder diskofest Efter en forsinkelse åbner skøjtebanen på Frederiksberg Runddel lørdag 8. december. Det nye, store skøjteanlæg ved Bellahøj lægges til gengæld på is indtil næste sæson, da konstruktionen er i stykker.

Selv om vi har bevæget os et stykke ind i december, er det stadig ikke rigtig koldt udenfor. Og mens nogen glæder sig over, at kulden snoozer lidt i år, er der nok en skøjteløber eller to, der havde set frem til temperaturer lidt tættere på nulpunktet.

Men nu kan isaktivisterne godt finde støvlerne med klingerne frem og begynde at glæde sig.

Lørdag åbner skøjtebanen på Frederiksberg Runddel efter ugers forsinkelse. Planmæssigt skulle isanlægget have stået klar 24. november, men på grund af en varm november, der ramte 15 grader midtvejs, er åbningen blevet udskudt til nu.

Der er ikke noget odiøst i en mindre forsinkelse, men 2018 sætter alligevel sjaprekord, ifølge afdelingschef for Gartner- og Vejservice i Frederiksberg Kommune, Ole Philip.

Men snart kan man se frem til at få sig en festlig svingom på issværen. Lørdag åbner skøjtebanen og en uge senere, 15. december, er ligefrem party på isen.

Strøm Festival, der de seneste fem år har arrangeret rulleskøjtedisko i Kødbyen, holder nemlig fest på det glatte lag fra kl. 17. Her vil der i god Strøm-stil blive serveret disko i spandevis.

Lang næse på Bellahøj

Sidste år fik skøjteentusiaster sig en lang næse, da den storstilede skøjtebane på Genforningspladsen ved Bellahøj ikke blev klar til tiden.

Det blev ikke til meget skøjteløb, og det gør det heller ikke i år.

Sådan lyder det fra Københavns Kommune, der melder ud, at hele anlægget skal bygges om.

Det skyldes omfattende tekniske udfordringer på den nuværende bane, hvilket har resulteret i områder med sjap i stedet for is. Man satser på, at være klar til næste vintersæson.

Indtil da kan man holde øje med, om isen er sikker på søerne i det københavnske her. Og bare for en god ordens skyld: Det bliver et generelt nej indtil videre.

Diskofest x Strøm Festival. 15. december kl. 17-21, Frederiksberg Runddel, 2000 Frederiksberg.