Tigermom anbefaler spisesteder i København: »Du ville aldrig tænke på at gå derind på grund af navnet, men det er bangin’ indisk mad!«

Hvor går du hen, når du skal spise på et budget?

»Jeg ville nok ramme et indisk sted, eller også ville jeg gå efter en pho eller en shawarma«.

»De indiske steder, jeg godt kan lide er, Tandoori Masala på Nørrebrogade. Så billigt er det heller ikke, men det er okay. Og det andet ligger på Vesterbrogade og hedder Columbia Pizza. De laver fantastisk indisk mad, eller faktisk er det pakistansk. Jeg ville aldrig bestille deres pizza – eller jo, det passer ikke, faktisk fik jeg deres pizza én gang – men karryerne er virkelig gode.

»Lige nu spiser jeg phở på noget, der hedder Nha Trang på Rantzausgade. Og shawarma spiser jeg bare der, hvor det er tættest på. For det meste er det Kösem på Nørrebrogade, men min favorit er Kösk Kebab i Nordvest«.

Blå bog Lisa Lov 31 år. Kok og restauratør fra New Zealand. Uddannet i psykologi og fik efterfølgende job i et rekrutteringsfirma i Vancouver, Canada. Om aftenen arbejdede hun på en thailandsk restaurant og kom på den måde ind i kokkeverdenen. Flyttede i 2011 til Danmark og fik job på Christian Puglisis michelinrestaurant Relæ, hvor hun arbejdede sig op til stillingen som souschef. Ifølge planen åbner hendes egen restaurant, Tigermom, på Ryesgade 25, København N i denne uge. Vis mere

Hvad gør du, når du går i byen?

»Jeg er faktisk holdt op med at drikke for halvandet år siden, så jeg går ikke så meget i byen længere«.

Okay, så kan jeg heller ikke spørge, hvad du spiser, når du har tømmermænd?

»Nope«.

Foto: Peter Hove Olesen

Men kaffe så. Hvor får man byens bedste kaffe?

»Kaffe drikker jeg. Den bedste kaffe får man på Coffee Collective, Andersen & Maillard og Democratic Coffee. Og Corner ved restauranten 108 er også fantastisk. Og så selvfølgelig vores venner herinde ved siden af på Ryesgade, Cupenhague«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Som en skjult juvel? Det må være Columbia Pizza. Du ville aldrig tænke på at gå derind på grund af navnet, men det er bangin’ indisk mad!«

Er der noget, den københavnske restaurantscene mangler?

»Noget comfort food fra det sydlige USA. Det er totalt undervurderet, synes jeg. Og så ville jeg slå ihjel for et godt koreansk sted«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er misundelig på?

»Lige nu er jeg så optaget af at åbne Tigermom, så jeg har ikke været ude at spise i lang tid og ser slet ikke, hvad der foregår på de sociale medier. Så jeg ved det ærligt talt ikke«.

Hvor ville du tage dine forældre hen?

»De besøgte mig for første gang sidste år, og jeg havde en virkelig, virkelig følelsesladet oplevelse, da vi spiste på Relæ. Jeg har arbejdet der så længe, så det er en stor del af mit liv, og det havde jeg brug for at vise til dem. Der ville jeg nok gå hen igen, for de var helt blown away – ikke bare fordi de var stolte af deres datter, men sådan virkelig: Wow!«

Kender du et godt børnevenligt sted?

»Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Der må være et marked for det«.



Ifølge planen åbner Tigermom på Ryesgade 25 i København N i denne uge.