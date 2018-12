Endnu en dansk festival:  Woodstock skal bringes til live på Nordfalster 

I juni 2019 vil der være endnu en festival at tage til i det danske sommerlandskab. Den hedder ’Kun For Forrykte Festival’ og vil finde sted på Falster.

Selv om Nordfalsters nye festival hedder ’Kun For Forrykte’, behøver man ikke være forrykt for at være med.

Alle er velkomne.

Festivalen vil løbe af stablen 7. og 8. juni 2019 og falder sammen med 50-året for Woodstock Festivalen. Og det er slet ikke tilfældigt.

Det er nemlig Woodstocks principper om fred og kærlighed, der har været med til at forme den nye danske festival. Og navnet ’Kun For Forrykte’ er også hentet fra Herman Hesses roman ’Steppeulven’, som var kult for 60’ernes unge, fordi hovedpersonen ville løsrive sig fra sin egen småborgerlige moral.

»’Kun For Forrykte Festival’ er et drømmeprojekt, som jeg endelig fører ud i livet. Jeg kunne ikke forestille mig at gøre det et bedre tidspunkt end i 50-året for Woodstock Festivalen, som jeg på mange måder er inspireret af«, lyder det fra festivalleder Frederik Schnoor i en pressemeddelelse.

Det er også med 60’ernes hippiekultur og den tids musik i tankerne, at arrangørerne har booket musikken. Blandt andet vil den nu 74-årige Niels Skousen lægge vejen forbi. Han debuterede i 1971 med ’Herfra hvor vi står’, og som en del af studenteroprøret røg han hash på Kulturministeriets trappe.

Men for ikke at henfalde helt til nostalgi, er der også sat nyere navne inden for rock og folk på programmet. For eksempel kommer sangerinden Mathilde Falch og rockbandet The Blue Van.

Arrangørerne lover, at det vil være to dage med fokus på fællesskab, økologi og lokale varer i Nordfalsters naturomgivelser.

’Kun For Forrykte Festival’. 7. og 8. juni 2019. Anlægget, Gamle Landevej, 4850 Stubbekøbing