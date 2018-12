Nu står der 14 på plakaten: Northside er klar med Khalid og 7 andre nye navne Khalid, Foals og Alice in Chains kommer til Aarhus til sommer.

I slutningen af oktober kunne Northside Festival afsløre plakatens seks første navne, som blandt andet tæller internationale navne som Bon Iver, Major Lazer og The Streets.

Nu - en måned senere - udvides rækken med yderligere otte artister.

Festivalgæster kan se frem til koncerter med Khalid, Foals, Alice in Chains, Tove Lo, Suspekt, L.O.C, Jonah Blacksmith og Jada.



Et teenage-idol

Den blot 20-årige sanger Khalid er på rekordtid røget ind på hitlisterne med sit debutalbum, ’American Teen’. Albummet minder mest af alt om en teenagedagbog, som giver indblik i alt fra rodløshed over flirt på de sociale medier til lugten af tjald på bagsædet af mors bil.

Den 20-årige r’n’b-sanger, hvis fulde navn er Khalid Robinson, har fire sange på den amerikanske Top 100 i denne uge. Sangene følger op på hits som ’Location’, ’Silence’ og ’Young, Dumb & Broke’, der alle hver især har mere end 600.000 streams på Spotify.

Sidste år vandt han prisen som Best New Artist ved MTV Video Music Awards, og ved årets Grammy-uddeling var han nomineret til hele fem priser.

I sommer gæstede han Roskilde Festival, hvor han blandt andet blev kaldt for »tidens største teenage-crush« af Politikens musikanmelder Lucia Odoom. Hun skrev yderligere:



»Det er soleklart, at han sætter ord på alle mulige stadier en teenager i vores tid skal igennem, meget specifikt både digitalt og fysisk. På trods af flotte visuals på skærmene og digitale teenagetematikker i sangene, er han meget kropslig. Han stråler af alt det, som han synger om, ung, rastløs, men drømmende energi. Han danser, vrider sig, vrikker med hofterne, flirter og smiler, charmerende og nærværende« skrev Lucia Odoom og kvitterede koncerten med fem hjerter.









Stædige Foals

For to år siden gæstede femmandsgruppen fra Oxford Foals Roskilde Festival, hvor de indtog Orange Scene med guitardreven rock.

Koncerten var ikke deres første besøg i Danmark. Gruppen spillede nemlig også på Roskilde Festivals Arena-scene tilbage i 2011, og så har de også spillet et par koncerter på spillesteder i København og Aarhus. Til sommer vender de stærkt tilbage på dansk jord, når startskuddet lyder for Northside Festival.

Foals ønsker som ethvert anden band, at folk vil lytte til deres musik, men det er ikke for en hver pris. De er nemlig meget bevidste om ikke at gå på kompromis med deres musik og deres måde at gøre tingene på for at nå bredere ud.

»Vi er ret stædige på nogle måder, så der er sikkert ting, vi kunne gøre for at få et par flere mennesker til at kunne lide det hurtigere, men jeg vil helst bare spille, som jeg gør. Hvis folk kan lide det, er det fedt, og ellers, ja, så er det sådan«, sagde bandets forsanger Yannis Philippakis i et interview med Politiken tilbage i 2016.