Stjernekok Kamilla Seidler guider til byens spisesteder: Ja, der er et sted, alle københavnere burde kende

Hvor går du hen, når du skal spise på budget?

»Det kommer selvfølgelig an på budgettet. Men jeg ville nok sige Ancestrale. Der er altid virkelig god mad, og det er et meget afslappet sted. Man kan sagtens gå derhen på en tirsdag uden skjorte og butterfly. Og så ligger det i et prisleje, hvor man ikke behøver overveje alt for nøje, om man nu har råd til det«.

Insidertips SPIS I BYEN Hver uge spørger Ibyen nogle af Københavns bedste kokke og madører: Hvor går du ind, når du går ud? Vi har blandt andet spurgt årets unge kokketalent fra Roxie, kokken hos Cicchetti og hotdoggens nytænker, John Michael Jensen.

Hvad gør du, når du skal i byen?

»Altså sådan i byen i byen?«

I byen i byen, ja.

»Åh, jeg er simpelthen blevet for gammel til sådan noget, haha«.

»Jeg kan virkelig godt lide deres cocktails på Geist, så jeg ville nok spise der, og drikke mig lidt fuld bagefter. Deres drinks er velbalancerede og sjove, og man mærker, at der også er noget kokkehåndværk ind over. Køkkenet og baren snakker sammen«.

»Men jeg kan da godt høre, jeg skal til at komme mere ud«.

Blå bog Kamilla Seidler Født 1983 Udlært kok fra Mugaritz i Spanien, Le Manoir aux Quat’Saisons i England og Paustian v. Bo Bech i København i 2008. Har arbejdet som kok på Paustian, dessertkok på Søllerød Kro og assisterende køkkenchef på Geist i København. Køkkenchef på Gustu i La Paz 2012-18. Flyttede tilbage til København efter 6 år i Bolivia og er nu selvstændig med projekter i hele verden.

Hvad spiser du med tømmermænd?

»Jeg er så heldig, at jeg har hunde, så jeg er nødt til at stå tidligt op og gå en tur. Og så kan man altid tage forbi Gammel Kongevej og købe noget i en bager. Det kunne godt være et eller andet avanceret fra Hart, men også sagtens bare være en brownie fra Meyers, som man tager en bid af og tænker: Åh nej, det her har jeg ikke brug for«.

Hvor får man byens bedste kaffe?

»Jeg er lidt farvet her, men jeg kan virkelig godt lide Coffee Collective, fordi de har kaffe fra Bolivia. De har nogle bønner, der hedder Takesi Geisha, som smager rigtig godt«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Gemyse i Tivoli. Man har måske en fordom om, hvordan en tivolirestaurant er, men det er slet ikke, som det var for 20 år siden. Maden er pissegod, og det er uprætentiøst. Man behøver ikke sidde og få et foredrag og sådan noget. Man kan både komme der som børnefamilie og sidde udenfor og bage snobrød, eller man kan tage fint tøj på og have en voksenaften. Det er det færreste restauranter, som kan så mange forskellige ting«.

Foto: Thomas Borberg På Gemyse i Tivoli kan man riste skumfiduser eller bage snobrød med børnene.

Er der noget, den københavnske madscene mangler?

»Jeg ved godt, vi har fået en masse godt street food og Reffen og alt det der. Men vi mangler nogle ægte street food stalls rundt omkring på gadehjørnerne, hvor konceptet ikke er et eller andet sindssygt, og hvor det ikke koster 150 kroner. Det er ikke meningen, at street food skal være dyrt. Det skal være plasticstole, og man skal sidde og spise med fingrene. Og selvfølgelig, vi kan allesammen godt lide pølsevogne, men jeg kunne godt ønske mig nogle alternativer«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er misundelig på?

»En ret, som jeg synes er helt vanvittig, og som jeg har tænkt meget over, er, fra dengang Thorsten Vildgaard var på Studio. Han lavede en valnøddemælk med caviar, der var helt vildt god. Det kræver meget mod at servere noget, der virker så simpelt, men som selvfølgelig er enormt gennemtænkt og bare virker«.

Hvor ville du tage dine forældre med ud at spise?

»Vi har været på Enomania nogle gange, og der har vi været meget glade for at komme. Det smager pissegodt, vinen er god, og der er hyggeligt. Og så bliver vi genkendt dernede, det bliver min far altid glad for«.

Kender du et godt børnevenligt spisested?

»Jeg vil sige Gemyse igen. Hvis det skal være noget andet end det, er der også Mette Farups Send Flere Krydderier nede i Nørrebrohallen. Der er fællesspisning hver tirsdag, og det smager godt og er meget børnevenligt«.

Jeg bliver også nødt til at høre dig. Hvor får man byens bedste latinamerikanske mad?

»Hm, det ved jeg sgu ikke. Jeg spiser faktisk ikke så meget latinamerikansk i København. For det meste laver jeg det selv. Men PMY har været godt, hver gang jeg har været der«.