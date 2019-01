Anmeldelse af Guldgrillen: Her banker fedtglinsende sovs dig ned i et brunt hul af lykke

Guldgrillen tager dig med på et nostalgisk trip til et Danmark, der var engang, hvor kødmængderne er rigelige og sovsen svinagtigt god, skriver cafékontrollanten.





Det forløsende grin eller ’a comic relief’ er et kendt greb i litteraturen og dramatikken. Når alt bliver for stift, dramaet for stort og følelserne for storladne, kan man lige smide et par jokes og lidt humor ind, så alt ikke bliver for tungt.

Den brune sovs er tilvalg til retterne, og det er imponerende, hvad Umut Sakarya har opgraderet den til

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det begreb, da jeg træder ind på Guldgrillen, hvor den brune sovs fedtglinser i rigelige mænger, indretningen er en mellemting mellem Pia Kjærsgaards stue og Dansk Folkemindesamling, og kortet byder på bøfsandwich, pølsemix og flyversjusser.











Umut Sakarya, der står bag Guldgrillen og restauranten Guldkroen, er gastronomiens forløsende og befriende grin midt i den selvhøjtidelige, pincetanrettende, michelinfokuserede madverden. Han har erklæret sin kærlighed til nationalklistret, den brune sovs, og opererer i en tid, før alt skulle være vegansk, øko og glutenfrit.

Vi hopper på en bøfsandwich, en pølsemix og en flæskestegssandwich. 7 minutter senere bipper vores ’gris’, og det er tid til at hente mad i baren. Fastfood for utålmodige børn og voksne.

Glacelignende sovs

Komikken bliver et øjeblik afløst af et næsten ærbødigt syn af de to sandwicher, der nænsomt er overhældt med en glacelignende sovs, så det ligner to store glinsende boller. Respekten for maden bliver understreget af, at de bliver serveret på stellet Hvid Elements fra Royal Copenhagen og ikke skramlede tallerkener fra kolonihavehuset.

Foto: Finn Frandsen Den efterhånden berømte flæskestegssandwich hitter med sin fedtglinsende brune sovs.

»Det er vulgært godt, det her«, smasker jeg til min medspiser, mens saftigt svin, sprød svær og blød bolle blander sig i en perfekt fedtet mundfuld, der bliver holdt i ave af sennepsmayo på indersiden af bollen, syltet rødkål og et par agurkeskiver, der godt kunne have trukket lidt længere i lagen, men det er en detalje.

Den brune sovs er tilvalg til retterne, og det er imponerende, hvad Umut Sakarya har opgraderet den til. Den har næsten konsistens som en bearnaise, og det er netop også svinefedt- eller sky, der giver den tykke konsistens. Der er dybde og umami i smagen, der bliver suget op til sidste brune dråbe.

Bøfsandwichen er også en opgraderet grillklassiker med en bøf, der er rosa i midten og sprød udenpå, og med syrlige og skarpe elementer fra rødbede, agurk og løg prikker det til alle smagssanser på én gang. Jeg havde glædet mig til et nostalgisk gensyn med 80’ernes bølgefritter i pølsemixen som lovet på kortet, men de er erstattet med tyndere, længere fritter med skræl på, der hurtigt bliver lidt for tørre og uinteressante, da varmen damper af.

Men sovsen banker os ned i et brunt hul af lykke, som vi bliver i længe.

Foto: Finn Frandsen Serveringen er tjep på Guldgrillen, der trækker kø på Nansensgade, hvor de fleste spisesteder eller går i sund og grøn retning.

Hipnessfaktor

Guldgrillen er imiteret dansk folkehygge, så det driver ned ad væggene. Stilen fra Guldkroen (ejerens anden restaurant) går igen med vægge tapetseret med billeder af kongefamilien, porcelænsplatter og gajolæskefilosofibroderet i stramaj. John Mogensen, Lis & Per og Kirsten & Søren udgør soundtracket, som kyler dig ud i nostalgisk dansktoptrip, mens flyversjusser og Fernet Branca kan flyde til i rigelige mængder.