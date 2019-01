Hotdog-John anbefaler spisesteder i København: »Det er fandeme godt, og det er heller ikke dyrt. De laver byens bedste tarteletter«

Han bliver kaldt hotdoggens nytænker, og for nylig blev Johns Hotdog Deli i Kødbyen kåret som en af Københavns bedste spisesteder af verdens største rejsemagasin. Her fortæller John Michael Jensen, hvor han selv går ind, når han går ud.

Hvor går du hen for at spise på budget?

»Det bliver på Guldkroen inde hos Frank og Umut. Det er sgu godt, det mad, du får for pengene, og man går aldrig sulten derfra. Det er jo ikke noget fancy. De laver hverdagsmad, stegt flæsk, frikadeller, og deres wienerschnitzel, mand, den er fantastisk. Og så er der også altid god service og god humor, ik’?«.

Insidertips SPIS I BYEN Hver uge spørger Ibyen nogle af Københavns bedste kokke og madører: Hvor går du ind, når du går ud? Vi har blandt andet spurgt årets unge kokketalent fra Roxie, kokken hos Cicchetti og kvinden bag Tigermom.

Hvad gør du, når du går i byen?

»Det er mest øl, jeg drikker. Jeg kan godt lide Mikkellers barer. Han har nogle fantastiske ølbarer. Fermentoren er også en rigtig god ølbar. Og hvis det skal være rigtig lækkert, skal du ind på cocktailbaren Ruby, det er helt fantastisk«.

Blå bog John Michael Jensen Tidligere kok og konditor. Begyndte som pølsemand for 11 år siden med pølsevogn foran Hovedbanegården, hvor han blev kendt for at servere pølser med masser af kød og selv lave sin sennep, relish og dressing. I 2015 vandt han Ibyen-prisen for ’Årets takeaway’, og i 2017 flyttede han ind på en fast adresse i Kødbyen. For nyligt skrev verdens største rejsemagasin, Condé Nast Traveler, at Johns Hotdog Deli er blandt de 22 bedste spisesteder i København.



Hvad spiser du, når du har tømmermænd?

»Jamen, jeg har aldrig tømmermænd. Jeg er så heldigt stillet, at selv om jeg kommer hjem klokken 4 om natten og ikke kan huske, hvad jeg selv hedder, så kan jeg stadig møde på arbejde klokken 6 og være frisk«.

»Hvis jeg alligevel skal have noget tømmermændsmad, ville jeg tage ned på Guldgrillen og få en fed flæskestegssandwich. Eller også ville jeg tage ned til Klaus på Gasoline Grill. Han laver nogle sindssygt gode burgere«.

Hvor får man byens bedste kaffe?

»Det gør du hos Prolog Kaffe og hos Coffee Collective. Jeg kommer mest hos Prolog, fordi de ligger herinde i Kødbyen, men man kan ikke stille dem op imod hinanden, for de har hver deres måde at lave kaffe på. Men begge steder er de så nørdede og passionerede omkring det, de laver, og måden, de udvælger og rister deres bønner på«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Ja! Torvehallerne. Det er sgu hyggeligt at gå rundt derinde og købe lidt forskelligt. Man ser noget nyt hele tiden. Jeg plejer at gå til Tommy og hente noget fisk, for jeg elsker marinerede sild til frokost, og til Arla Unika for at købe ost. Der er også en lille lækker grønthandler derinde«.

»Det er måske lidt dyrt, men kvaliteten er også god. Og jo bedre kvalitet, des mindre spiser du også, så det er faktisk ikke meget dyrere end det billige skrammel, du køber i supermarkedet«.

Kender du en skjult perle i byen, som ikke får nok opmærksomhed?

»Nyboders Køkken. Det er et sødt lille sted, som laver dansk mad. Jeg er tit derinde og spise med mine kammerater. Det er fandeme godt, og det er heller ikke dyrt. De laver byens bedste tarteletter. Deres wienerschnitzel gider jeg ikke at æde, for den er røvsyg, men tarteletterne er fandeme lækre«.

Hvad synes du, den københavnske restaurantscene mangler?

»Ikke noget. Den københavnske restaurantscene er så mangfoldig, og der åbner hele tiden nye steder. Vi er pisseheldige med alle de gode restauranter«.

Hvor får man byens bedste pølser, hvis du nu ikke må nævne dine egne?

»Det er svært, for der er ikke rigtig andre, der laver pølser, som jeg godt kan lide dem. Men skulle jeg vælge noget, ville jeg vælge Claus hos DØP. Han er også meget passioneret omkring sit arbejde«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er lidt misundelig på?

»Ja, det må være trøffelsuppen på Bistro Boheme på Esplanaden. Det er der ingenting, der kan slå. Der er ingen, der kan lave den ligesom Per«.

»Og så vil jeg også sige alt det, Rasmus laver på Alchemist. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså der er 40 retter, jeg er misundelig på!«