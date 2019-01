Kaffekrig på vej? Nu åbner McDonald's sin første kaffebar i Danmark

McCafé hedder McDonald’s nye café, som åbner i dag på Frederiksberg. Ambitionen er at gøre baristakaffe tilgængelig for alle, siger de selv.

McDonald’s er selvsagt mest kendt for deres burgere, men siden begyndelsen af 1990’erne har de også langet espresso, café latte og cappuccino over disken på kaffebarer ved navn McCafé. Det begyndte i Australien og har sidenhen bredt sig til det meste af verden.

Lige på nær Danmark. Indtil nu altså.

I dag, torsdag 24. januar klokken 16.00, åbner den første McCafé nemlig i Danmark. Den kommer til at ligge som en del af McDonald’s på Falkoner Allé på Frederiksberg.

For eksempel kan man få en mellem latte til 26 kroner eller en lille americano til 17 kroner Mads Friis, kommerciel direktør i McDonald’s Danmark

»Vi vil gerne servere ægte baristakaffe til det, det burde koste«, siger Mads Friis, der er kommerciel direktør i McDonald’s Danmark.

»Planen er at gøre baristakaffen tilgængelig for alle danskere. Vores produkt er lige så godt som andre steder, men vores priser er noget lavere. For eksempel kan man få en mellem latte til 26 kroner eller en lille americano til 17 kroner«.

Men hvis man vil sælge et produkt billigere end andre, må man vel gå på kompromis et eller andet sted? På smagen for eksempel eller betalingen af bønderne?

»Nej, grunden til, at vi kan sænke prisen, er, at vi er rigtig gode til at sætte ting i system. Vores kaffe er 100 procent arabica og certificeret af Rainforest Alliance, så der er styr på alle de ting«.

Den store kaffekrig

Det er ikke første gang, at McDonald’s bevæger ind på kaffemarkedet. Man har altid kunnet købe maskinkaffe på de almindelige McDonald’s-restauranter, og tilbage i 2015 truttede burgerkæden endda til kamp imod dyr kaffe.

Kaffekrigen, blev striden ganske dramatisk døbt hos os medier.

McDonald’s mente, at takeaway-kaffe kostede alt for meget og gav derfor kaffe væk gratis i morgentimerne i en helt måned, så folk frit kunne prøve McDonald’s-kaffen og sammenligne den med konkurrenternes.

Det mente Peter Dupont fra The Coffee Collective til gengæld var »en kende usmageligt«, som han udtalte til Jyllands-Posten.

»Når McDonald’s begynder at tale om ’fair’ priser for danskerne og om bæredygtighed, som de gør i den pressemeddelelse, som flere medier har videreformidlet, så mener vi, at kæden hopper af. I The Coffee Collective mener vi modsat McDonald’s, at den største ulighed i kaffemarkedet er, at bønderne får en alt for lav pris«, sagde Peter Dupont dengang.

Vi satser på den hurtige to-go-kaffe, mens de kan tilbyde et mere lokalt og hyggeligt øjeblik, måske også en mere personlig betjening Mads Friis, kommerciel direktør i McDonald’s Danmark

Ifølge Mads Friis er de dog ikke ude på at starte en ny kaffekrig med åbningen af McCafé.

»Overhovedet ikke. Det, vi vil, er at tilbyde god baristakaffe til en god pris. Jeg tror, at markedet vil vokse med McCafé, og flere danskere vil begynde at drikke baristakaffe. Vi er ikke ude på at stjæle en del af markedsandelen«, siger han.

Men kommer I ikke til at udkonkurrere alle de små kaffebarer, som bidrager til et livligt byliv?

»Nej, for de kan noget helt andet, end vi kan. Vi satser på den hurtige to-go-kaffe, mens de kan tilbyde et mere lokalt og hyggeligt øjeblik, måske også en mere personlig betjening«.

Har I planer om at åbne flere McCafé i Danmark?

»Foreløbigt er det en test, det her. Vi tester først på Falkoner Allé og senere på året også på to andre restauranter. Og hvis danskerne er vilde med det, udvider vi til næste år«.