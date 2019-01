Det kunne godt gå hen og blive vildt: Legendarisk københavnsk natklub inviterer til reunion

»Kan du huske smagen af sortsmudset Fernet Branca, der blev tømt i dit svælg, uge efter uge? Eller husker du den mystiske dværg, der serverede velskænkede patroner, som fik din hjerne til at gå i stå og din krop til at krampe?«.

Sådan skriver natklubben Chateau Motel på sin facebookside.

Anledningen? Chateau Motel genskaber natklubben Simons for én aften.

2. februar skrues tiden tilbage til de vilde år fra 2010 til 2013, hvor Simons aften efter aften brød med normerne for en natklub og mildest talt legede med folks grænser.

Vi savner sgu monsteret, der blev skabt i mørket under finanskrisen

Reunion-festen bliver afholdt på Chateu Motel, som drives af de samme, der stod bag Simons; Simon Lennet og Simon Frank.

I en mail til Ibyen skriver de, »vi savner sgu monsteret, der blev skabt i mørket under finanskrisen«. Derfor holder de en Simons-reunion, »hvor vi implementerer happenings og skøre tiltag, som måske forarger en smule, eller måske bare får dig til at trække lidt på smilebåndene og danse lidt mere end du plejer«.

Fri lattergas og live-sex

Hos Simons kunne alt ske. Det var natklubben med dansebur, bordkunder, et mystisk peep-show med en 19-årig slangetæmmer, live-sex i loungen, fri lattergas, dværge bag baren, skinke-sandwich hele natten og meget, meget andet.

Alle er velkommen, næsten

Efter tre vilde år tog natklubben afsked med København, og siden da opstod Sunday efterfulgt af Chateau Motel.

Med en reunion håber de at »samle nogle af alle de gamle venner igen og tage en nostalgisk tur tilbage til de gode gamle og meget mere dystre dage, hvor farverne ikke skreg efter opmærksomhed fra Instagram«.

Entré til Simons reunionfest er ganske gratis, hvis du kommer mellem kl. 21-24. Bliver klokken over midnat, må du af med 100 kr. for at komme ind. Men kan du fremvise et Simons-medlemskort – det sorte metalkort med logoet standset ind i kortet – ja, så kommer du ind ganske gratis selv efter midnat.

I mailen til Ibyen skriver de:

»Alle er velkommen, næsten«.

Simons Reunion. Chateau Motel. Knabrostræde 3, Kbh. K.