Modefolk vil selv rydde op efter modeugen: »Var det så bedre, at vi ikke gjorde noget?«

I morgen arrangerer det danske herretøjsmærke Legends fælles affaldsoprydning i de københavnske gader for at sætte fokus på skrald i byen og naturen.

Modeugen er over os, og med den følger spandevis af sponsorerede click-cigaretter, goodie bags og andet tingeltangel. Ting, der hurtigt kan slutte sig til resten af affaldet i de københavnske gader.

Men nu skal det være slut. Og vi skal allesammen hjælpe.

Sådan lyder meldingen fra modehunden Mads Ulrik Greenfort fra det danske herretøjsmærke Legends, der vil sætte fokus på vores dårlige evne til at ramme skraldespanden, når affaldet skal ud.

»Vi taler meget om bæredygtighed og affaldssortering, og hvordan vi skal leve, men når du går ude på gaden, er der så meget affald, der ligger og flyder. Som tøjmærke har vi mulighed for at få taletid i løbet af modeugen, og nu bruger vi den til at tale om et emne, som vi har på sinde«, siger Mads Ulrik Greenfort til Politiken.

I morgen gøres der noget ved sagen, når der er arrangeret fælles affaldsindsamling med udgang fra tøjmærkets butik på Tullinsgade i København. Her vil der blive udleveret affaldsposer og grej til formålet kl. 9.

Forventer ikke stilletter

Alle opfordres til at deltage i indsamlingen, der vil bevæge sig i planlagte ruter omkring søerne og området ved Vesterport. Der lokkes med kaffe og basser til de fremmødte, hvorefter man kan deltage i det omfang, man lyster.

»Jo flere, der kommer, jo mere kan vi samle op. Men hvis vi bare er os seks fra firmaet, har vi jo også gjort en indsats. Vi ved godt, det er fredag, og at dem med pels og stilletter, der har været til modeuge i går, de kommer nok ikke«, siger Mads Ulrik Greenfort.

Tiltaget har fået navnet Clean the streets, og som det sig hør og bør, er der selvfølgelig også et hashtag, #cleanthestreets, som det meningen, man benytter sig af, så budskabet kan nå så bredt ud som muligt.

I selv belaster miljøet som tøjmærke. Er det her ikke bare en jagt på billige point?

»Jeg kan godt forstå, at nogen vil tænke sådan. Men var det så bedre, at vi ikke gjorde noget? Nogle gange kræver det bare, at man får en lille reminder«, siger Mads Ulrik Greenfort.

Clean the streets - fashion week edition. Fredag 1. februar kl. 9.00. Tullinsgade 3, 1618 København.