Northside føjer Tame Impala, Migos og seks nye navne til programmet

Programmet for den aarhusianske festival begynder for alvor at tage form med otte nye bookinger, der blandt andet inkluderer et særshow med Gnags.

Landets store festivaler begynder at spille med musklerne. I går offentliggjorde både Roskilde og Tinderbox flere store navne. Og nu er det Northsides tur til at hive et par af de helt tunge drenge og piger op af hatten.

Det er netop blevet annonceret, at raptrioen Migos fra Atlanta kommer forbi Ådalen til sommer. Gruppen er kendt for bangers som ’Bad and Boujee’ og ’Look at My Dab’ og har annonceret, at et nyt album, ’Culture III’, vil lande i starten af 2019.

Også de australske psych-konger Tame Impala er føjet til årets program. Det bliver deres første besøg i landet, siden gruppen spillede på Roskilde Festival i 2016. Bandet slog for alvor igennem med albummet ’Currents’ fra 2015, og der arbejdes for tiden på en opfølger.

Derudover kigger det amerikanske slackerfænomen Kurt Vile & The Violators og den svenske folkpop-duo First Aid Kit også forbi den jyske festival.

Blandt dagens offentliggørelser finder man også Kaytranada og Georgia, samt to danske navne, nemlig Peter Sommer & Tiggerne og det lokale Aarhus-orkester Gnags, der vil spille deres første koncert på Northside.

De nye offentliggørelser slutter sig blandt andet til navne som Alice in Chains, Bon Iver, Cautious Clay, Foals, Jada, Khalid,L.O.C., Major Lazer, The Minds of 99, The Streets, Suspekt, Tame Impala og Tove Lo.

Northside finder sted i dagene 6.-8. juni. Billetter kan købes her.