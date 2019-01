Det er smukt, grønt og fotogent: Poke bowl-feberen fortsætter. Er det ikke bare en skål salat?

Det er saftsuseme gået stærkt.

I 2016 fandtes der ingen spisesteder i København, som specialiserede sig i poke bowl, den hawaiianske ret med rå fisk, ris og grøntsager. Nu er der efterhånden et utal af steder, hvor du kan få et rigtig lækkert Instagram-billede af fiskesalaten – og noget at spise, selvfølgelig.

Olioli åbnede som de første i Danmark på Frederiksberg i 2017. En uge efter kom Maui Poke på Nørrebro. Sidenhen har Olioli udvidet med filialer i Indre By, Østerbro og Kongens Lyngby.

Der er også MyPoké, som åbnede den første restaurant på Frederiksberg i 2018, og som siden da har udvidet til Østerbro, Indre By og Hellerup.

I dag, torsdag 31. januar, åbner de endnu en filial i Birkegade 2 på Nørrebro. Og for at det ikke skulle være nok, har de tilmed planer om at åbne yderligere fem i løbet af i år.

Sund takeaway

Men hvad er det med de poke bowls? Er det ikke bare salat i en skål?

»Jo, det kan du sige«, smiler Michael Ryding, der er CEO i MyPoké, da han tager imod på den nye MyPoké på Nørrebro.

»Men der er flere ting, som gør det tiltalende. For det første ser det godt ud. Det rent æstetiske er noget, som jeg personligt er glad for, og det er en af grundene til, at jeg elsker for eksempel det japanske køkken«.

Derudover er det et sundt måltid, og det går flere og flere op i, siger han.

»Vi spiser mere og mere ude og bestiller mere og mere takeaway, men mange vil også gerne have noget andet end pizza og burger, noget, som er lige så hurtigt og nemt, men som man behøver ikke at have dårlig samvittighed over at have spist. Derfor giver det også mening at ligge mange forskellige steder i byen. Det skal være tilgængeligt«.

Og hvad med smagen?

»Det smager også vildt godt. Det er jo meget friske ingredienser, så det er smagen af de forskellige råvarer, der står tydeligt frem. Og så er dressingen meget vigtig«.

Er det bare en hype?

Michael Ryding kommer egentlig fra en baggrund i modebranchen, hvor han i årevis har tegnet koncepter. Hans partner i MyPoké, Søren Sehested, er tandlæge og havde heller ikke den store erfaring inden for restaurationsbranchen, da de startede op sidste år.

»Det var Søren, der kom til mig efter en tur til USA, og fortalte om poke. Jeg kendte det ikke rigtig. Men så gik vi i gang, og det viste sig, at der var en stor efterspørgsel, så vi har kunnet udvide ret hurtigt«, siger Michael Ryding.

Fra begyndelsen var planen ikke kun at være et takeaway-sted. Det skulle også være en lille restaurant, hvor man kunne sætte sig ind for at spise.

»Vi vil gerne gøre det hyggeligt, så væggene og møblerne er holdt i mørke farver. Disken er lavet af natursten. Og så har vi den store flotte silkelampe«, siger Michael Ryding og peger op i loftet, hvor der hænger noget, der ligner en gigantisk gople, og kaster lys ud i lokalet.

Men er I ikke lidt bange for, at det bare er en hype, som går over lige om lidt?

»Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men nej, det er vi ikke. Jeg tror, det bliver den næste store bølge, netop fordi folk gerne vil have mad ude, men også gerne vil leve sundt«.

Nu er der efterhånden rigtig mange poke bowl-steder i byen. Hvordan adskiller I jer fra de andre?

»Jeg kan ikke sige så meget om, hvad de andre gør, men jeg kan sige, at vi lægger meget vægt på sundheden. Vi har kalorietæller, og de fleste af vores retter ligger på omkring de 200 kalorier – det afhænger lidt af fisken. Vores base af ris er en blanding af brune ris og quinoa, og man kan også bestille blomkålsris«.

I har planer om yderligere fem restauranter i København. Hvor skal de ligge?

»Ja, de fem restauranter er i hvert fald målet. Det afhænger af, om vi kan få de rigtige lokaler. Jeg vil helst ikke sige noget om det, før det er sikkert, for det er så ærgerligt, hvis det alligevel ikke bliver til noget. Men vi regner med meget snart at kunne åbne yderligere to steder«.

MyPoké. Birkegade 2, København N. Åbent 11-21. Åbner 31. januar klokken 16.00 med gratis smagsprøver.