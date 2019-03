Nyt spiseri på Nørrebro: Yellow vil give dig tømmermænd og kurere dem igen næste morgen

Spiseriet Yellow har overtaget lokalerne for det tidligere Bodega på Kapelvej for at lave café, restaurant og cocktailbar i ét.

De sidste 12 år har københavnerne kunnet frekventere spisestedet Bodega på Kapelvej.

Men fremover vil der stå Yellow på din kvittering, når du har spist eller hentet din to go-kaffe ved det gule hjørne mod Nørrebrogade.

Nye kræfter har nemlig taget over på matriklen for at lave en café, en restaurant og en cocktail-bar i én og samme vending. Og ja, derfor er der såmænd åbent på stort set alle tider af døgnet.

Foto: Thomas de Nagy Berry Rødbedesalat a la Yellow.

Rødbedesalat a la Yellow. Foto: Thomas de Nagy Berry

Yellow åbner hver dag køkkenet kl. 10, hvor der vil være australsk- og sydstats-inspireret morgenmad/frokost på menuen.

Det betyder, at man kan sætte tænderne i for eksempel grillet grape, æg i cocotte eller en såkaldt B.E.A. – en flækket brioche med bacon, æg og avocado, som efter sigende skulle kunne kurere både tungsind og tømmermænd.

Imens kan man labbe lokal kombucha-te i sig eller drikke kaffe fra det svenske risteri Koppi, som også leverer til Apollo Bar og Juno the Bakery.

Blæksprutte og drinks

Om aftenen skifter menuen til delevenlige retter efter portugisisk forbillede med blandt andet blæksprutte og tatar.

Her vil der være plads til 65 spisende gæster, som samtidig kan godte sig ved at være på et af byens stadigt få spisesteder, hvor størstedelen af menukortet er økologisk. Øllet står brokvarterets populære bryggerier To Øl og Brus for.

Hver fredag og lørdag aften er det planen, at spiseriet inviterer forskellige dj’s om bag pulten, samtidig med at baren sættes i fokus. Her vil bartendere mikse cocktails med navne som Red Velvet Revolver, Paper Airplane og Nobody Beats the Beets helt frem til kl. 03.00 i weekenden.

Spiseriet Yellow. Kapelvej 1, 2200 København N.