Ibyen guider: Her er 8 af de bedste caféer på Nørrebro

1. Heaps Good Café

»Det er sjældent, man ser et menukort og får lyst til at bestille det hele. Men Heaps Good Café har ikke bare det hele i navnet«, skrev Birgitte Kjær om caféen, der drives af australske Anika Vinson.

Foto: Louise Herrche Serup

»Når Heaps Good Café i den stille Fensmarksgade serverer en ’sweetie’ (egentlig et ret underspillet navn) i form af en daddelpudding placeret på en skoldhed pande fyldt med den sødeste, salte og smørfede butterscotch-karamelsauce og garnerer den med en skål iskold flødeskum strøet med ristede hasselnødder, er jeg ikke den, der holder mig tilbage«, lyder det fra anmelderen, der giver stedet fem flotte hjerter.

Heaps Good Café. Fensmarksgade 23, 2200 København N. Fem hjerter.

2. Sidecar

Sidecar i Skyttegade er med deres kombination af raffineret og alsidig brunchbuffet samt få varme serveringer en af byens bedste morgenmadsrestauranter, hvis det står til Politikens cafékontrollant. Da vi i 2016 anmeldte stedet, som på én gang er både café, spisested og cocktailbar, konkluderede vores anmelder, at »Sidecar er meget mere end ét besøg værd« og kvitterede med fem hjerter.

»Vi fik alt fra smagfulde oste over lakserillette med kapers og dild til en sart, frisk kålsalat, som spillede godt op mod de fede ristede pølser og baconen. Hummussen og pestoen smagte, som var de begge lavet fra bunden og med omtanke. Køkkenet skal desuden have stor ros for kontinuerligt at fylde buffeten op med frisk proviant«.

Sidecar. Skyttegade 5, 2200 København N. Fem hjerter.

3. Snacks & Blues

Da cafékontrollant Birgitte Kjær i 2017 gæstede Snack & Blues, kvitterede hun med hele seks hjerter til den lille diner på Guldbergsgade, der serverer alt fra avocadomadder til burgermenuer:

»Og det siger ikke så lidt i en tid, hvor det bugner med ambitiøse burgerbarer«, skrev hun og fortsatte: »Ethvert element på menuen er økologisk, fintunet og bliver lavet på minuttet i det lille køkken. Det smager igennem. Og stedet er i tilgift så hyggeligt, at man får lyst til at komme forbi til både morgenmad og en nightcap«.

Snack & Blues. Guldbergsgade 7, 2200 København N. Seks hjerter.

4. Fovl

Fovl i Nordvest er ikke bare en café, men et minikulturhus, der blandt meget andet har slået sig op på dj-aftener, digtoplæsninger og fællesspisning. Det lille sted på Sneppevej fik i 2017 fem hjerter af Politikens cafékontrollant, der i sin anmeldelse skrev:

Arkivfoto: Martin Lehmann

»Drømmen om et uformelt sted med fokus på det hjemmelavede har indehaverne til fælles, og den ambition er lykkedes til fulde. Fovl er et virkelig rart home away from home, der tilbyder enten ro eller en lille fest efter behag«.

Fovl. Sneppevej 2, 2400 København NV. Fem hjerter.

5. Friheden

»Friheden ligger som et lidt gemt helle lige ved Nørrebrogade, klos op af skatere og med masser af grønt om ørerne. Her kan man boltre sig fra morgen til midnat med god mad på tallerknen, billige bajere eller fancy naturvin i glasset og rar musik – i passende volumen, vel at mærke! – i ørerne«.

Sådan lød dommen fra cafékontrollant Birgitte Kjær, da hun i efteråret anmeldte baren og spisestedet Friheden, der er beliggende i Nørrebroparken mellem minirampen og skateparken.

»I køkkenet står kokke, der både kan lave eggs benedict, smørrebrød og stege rokkevinger. Vi kom ved frokosttid og kunne glæde os over, at man kan smage, at stedet gør en dyd ud af frisk- og håndlavede serveringer«.