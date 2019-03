Scorpions og Pretty Maids: Copenhell føjer 10 nye navne til programmet

Gør dig klar til masser af glam metal, når det sidste hovednavn giver koncert på dette års udgave af Copenhell.

Festivalen har netop offentliggjort, at de tyske rocklegender i bandet Scorpions sammen med ni andre bands kommer til Danmark for at spille på Copenhell.

Dermed er alle hovednavne nu på plads.

Nye navne til Copenhell Scorpions (D) Pretty Maids (DK) Glenn Hughes (UK) Living Colour (US) Unleashed (S) Candlebox (US) Katatonia (S) Slægt (DK) Manticora (DK) Demon head (DK)

Scorpions spillede også på festivalen tilbage i 2016, og har siden da turneret verden rundt, selv om bandmedlemmerne for længst har kunnet fejre deres 50-års jubilæum. Bandet storhittede i 80’erne med sange som ’Blackout’ og ’Rock You Like a Hurricane, men er også kendt for den storladne 90’er-rockballade ’Wind of Change’.

Blandt dagens tilføjelser finder man også danske Pretty Maids, der for mange er synonym med klassisk dansk heavyrock. Bandet, der blev dannet i Horsens i puddelåret 1981, har 15 studiealbum bag sig og udgav senest albummet ’Kingmaker’ i 2016. Pretty Maids spillede sidst på Copenhell i 2015.

Desuden vil newyork-baserede Living Colour, kendt for deres funk-metal og hittet ’Cult of personality’ fra 1992, spille på Copenhell. Det samme vil den tidligere Deep Purple bassist Glenn Hughes - af mange kendt som the voice of rock.

I den nyere ende af spektret kan årets festivalgæster se frem til at opleve okkulte blastbeats fra kvintetten Slægt, syret proto-metal fra Demon Head og forvente moshpit til Manticoras take på power metal anno nu.

Der varsles om et historisk hurtigt billetsalg med udsolgt af både 4-dagsbilletter og torsdagsbilletter.

Copenhell finder sted 19.-22. juni på Refshaleøen.