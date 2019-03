Nu skal der skåles i vermouth: Barchefen på Rubys giver cocktailtips

Hvad er det godt at drikke lige nu?

»Lige nu er jeg helt pjattet med danske frugtvine og frugtbrændevine. Jeg synes især, at Frederiksdal på Lolland med deres kirsebærvine og Cold Hand Winery ved Randers laver nogle produkter, der bringer international klasse til en kategori af spiritus, der ellers længe har været forsømt. Jeg her lige haft fornøjelsen af at prøve et af Cold Hand Winerys nye produkter, en oxideret udgave af deres æblevin, Malus Danica, der er opkaldt efter æblerne, den er lavet på, og har stået i rancio-balloner hele sommeren og bagt i solen. Det er sindssygt aromatisk og lækkert og et eksempel på, at dansk frugtvin kan være mere end Kijafa, og hvad man nu ellers har drukket i 80’erne. Nu har vi lige fået en forsmag på solen og foråret, og den vil gøre det rigtig godt både køligt som et glas vin eller over is med lidt tonic eller danskvand. Den komplimenterer det danske forår rigtig fint«.

Blå bog Jeppe Nothlev Prisbelønnet bartender, der startede sin karriere i restaurationsbranchen for 12 år siden som piccolo på et hotel. Barmanager på cocktailbaren Ruby, der er blevet kåret til at være blandt verdens 50 bedste barer. Medforfatter til bogen ’Bartenderens cocktails’.

Hvad ville du selv servere for gæster?

»Jeg ville servere noget, der var i tråd med det gin og tonic-ræs, der raser, men alligevel var noget lidt andet. Jeg ville ty til vermouth, som er et et vinøst produkt. Det er vin, som du smagssætter med en masse forskellige urter forstærket med lidt spiritus, og så du får et komplekst, aromatisk produkt, som kan lede tankerne hen på den smagsprofil, du kan få fra eksempelvis gin, men med endnu mere saft og kraft. Hvis du hælder noget vermouth hen over et par isterninger og en citronbåd – du kan sågar tilsætte noget tonic – får du noget, som gin og tonic også kan, men samtidig noget helt andet. Så det ville jeg servere for at udfordre mine gæster lidt«.

Foto: Jacob Ehrbahn Hvis Rubys barchef, Jeppe Nothlev, fik gæster i weekenden, ville han servere denne cocktail: vermouth og tonic. Som gin og tonic, men bare med mere saft og kraft.

Hvad drikker du for at forkæle dig selv?

»Hvis jeg for en gangs skyld havde fri en fredag eller lørdag aften, ville jeg tage mig tiden til at prøve noget af alt det fantastiske, der bliver lavet rundt på byens fede cocktailbarer. Jeg ved for eksempel, at Lidkoeb lige har lanceret deres nye menu i whiskybaren. Den glæder jeg mig til at prøve kræfter med«.

Hvilken cocktail vender du altid tilbage til?

»Jeg vender altid tilbage til agavespiritus. Tequila og mezcal. Med vin snakker man om, hvor meget energi der bliver lagt i at dyrke druerne, som bliver dyrket på en sæson, der måske er et halvt år. Agave, som man bruget til at fremstille tequila og mezcal, bliver dyrket på 5 til 8 år og nogle gange helt op til 30 år. Så hvor vinens druer afspejler enkelte sæsoner, så repræsenterer agaven, hvordan vejret har været i længere perioder. Det er en spiritus, jeg aldrig bliver træt af. Jeg foretrækker ulagret tequila, så man får det ærlige smagsindtryk af den, og en spiritus som er let og fungerer både i cocktails og for sig selv. Du kan drikke den rent både til mad eller nyde den som et glas whisky. Jeg drikker den oftest rent. Men hvis det skulle være en cocktail, skulle det være noget simpelt som en paloma eller en klassisk margarita. Det er simpelt, friskt og lækkert«.

Hvad er det vigtigste for en cocktail?