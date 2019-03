Orangevin bliver den nye rosé: Ejeren af Gaarden & Gaden giver vintip

»En vin, jeg har drukket i rigtig mange årgange, er La Lune fra producenten Mark Angeli. Det er en vin, som er nemt tilgængelig i nogle perioder, men sommetider svær at skaffe. Det er en vin, som ældes med ynde, den holder mange år og smager godt både ung og gammel. Den er velegnet til mad, hvilket går godt i spænd med den måde, jeg godt kan lide at drikke vin på«.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

»Forleden drak vi en flaske La Lune fra 2002. Den var på ingen måde frisk, men den var meget karakterfuld og virkelig velsmagende«.

Hvad er det vigtigste, du har lært om vin?

»Hvis man vil lave god vin, skal man være ydmyg over for, at vinen måske vil noget andet end én selv. De vine, der smager dårligst, er dem, som man har konstrueret til at smage på en bestemt måde for at ramme et bestemt segment. Det gør, at vinen fuldstændig mister sin identitet og sin karakter«.

»Så det vigtigste, jeg har lært om vin, er, at det største potentiale i vin er, når man gør så lidt som muligt for at styre vinen i en bestemt retning«.