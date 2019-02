Vintest: Grøntsagsvin fra Østrig redder ugen

Østrigs signaturdrue giver vin, der er perfekte til retter med et grønt præg.

Grüner veltliner er Østrigs signaturdrue: Den er mest unik og mest dyrket. Den fremhæves med rette som den ideelle grøntsagsvin, især hvis der er et grønt, frisk og urtet præg over retten. Det falder ligefor at sammenligne druen med riesling – ikke mindst fordi mange gode producenter i Østrig laver vin af begge druer.

Der skal ikke herske tvivl om, at riesling er en mere ædel drue, som kan lave verdensklassevin de rigtige steder. Men grüner kommer tit tæt på i kvalitet, når man smager vinene lige over for hinanden.

Begge har god syre, er køligt friske, potentielt mineralske og ranke i strukturen. Aromatisk er de forskellige, men det er da sket, at man har taget fejl i blindsmagning. De kraftigste grüner er lidt federe i stilen, uden at de mister friskheden.

Ugens vin kommer skråningerne nær byen Krems, som ligger ud mod Donau. Man kan sagtens gemme den et par år – men hvorfor egentlig?

Testvinder: Grüner Veltliner 2017, Piri, Nigl, 12,5 %

Kremstal, Østrig, Barrique Vin, 140 kr. v. 6 stk.

Saftig hvidvin. Diskret røget og aromatisk duft. Meget saftig smag – fin kølig friskhed med mundrensende syre. Strålende til grøntsagsretter med kål eller (blad)selleri. Kan gemmes et par år.

30-75 kroner

Cabernet sauvignon 2017, Copper Lane, 15 %

Stellenbosch, Sydafrika, Skjold Burne, 1 fl. for 75 kr.

Kraftig vin. Mørke bær med eukalyptus og lidt brændt gummi. Kraftig smag, som bevarer en vis struktur og kølighed. Brutal, men ikke værst til en grillet bøf.

Cabernet sauvignon 2017, La Villette, 13,5 %

Vin de France, Frankrig, Barrique Vin, 75 kr. v. 6 stk.

Ret varm rødvin. Let ristede mørke bærtoner i næsen med lidt vanilje og sødme. Middelkraftig smag med rimelig struktur og lidt tannin til at stive af.

Cabernet sauvignon 2015, Les Jamelles, 13%

Pays d’Oc, Frankrig, Theis Vine, 75 kr. v. 6 stk.

Enkel rødvin. Ret simpel og frugtig næse med ret mørke bær. Også enkel i smagen – har lidt tannin, slank, men ikke meget struktur. En cabernet på det jævne.

Bobal-Cabernet sauvignon 2017, Bod. Sierra Norte, 13,5%

Utiel-Rquena, Spanien, Vinens Verden, 1 fl. for 69 kr.

Let ristet rødvin. Lidt kaffe og chokolade i næsen – savner frugt. Let smag, som også savner frugt – ender til den tørre og udtørrende side.

Pinot noir 2017, Escorihuela, 13%

Mendoza, Argentina, Irma, 65 kr. v. 2 stk.

Lys rødvin. Lyse, brændte bær med en klart jammy og sødlig tone i næsen. Også sødme i smagen – sammen en ubalanceret syre ender det med at være en kedelig oplevelse.

Paternina 2011, Gran Reserva, 13%

Rioja, Spanien, Kvickly, 1 fl. for 69 kr.

Træt rødvin. Underlig ulden duft med en del brændt fad – men ingen frugt. Udtørret smag – igen uden frugt og saft. Udpint – på papiret billig – men elendig! To flasker smagt.