Vin fra adelens hjemmebane: Middelfyldig, slank og saftig rødvin er ugens bedste

Nyd maden med et glas vin fra et af verdens første officielle vindistrikter.

Carmignano i det nordlige Toscana vest for Firenze er i dag et lidt overset og ikke særlig kendt vindistrikt. Sådan har det ikke været altid, og da storhertug Cosimo III i 1716 udstak retningslinjer og produktionsgrænser for fire toscanske vine, var Carmignano iblandt dem og dermed et af verdens første officielle vindistrikter.

Området var et yndet tilflugtssted for Firenzes adel, for i bakkerne omkring Carmignano var der både lidt køligere og fyldt med vildt.

Adelens mange forbindelser til Frankrig bevirkede, at man meget tidligt plantede cabernet sauvignon og cabernet franc i området som supplement til sangiovese, og druesorterne er i dag obligatoriske.

I Le Farnetes eksemplar er der tale om 80 procent sangiovese og 20 procent cabernet sauvignon, som udelukkende lagres på ståltank og flaske. Resultatet er friskt og rankt med en syre, der sørger for en saftig grundtone. Der er også en pæn portion tannin i afslutningen, og vinen er definitivt en madvin til for eksempel kalvekød, lammefilet eller en rig lasagne, især med en ikke for sparsom krydring. Det er en ung vin, og den har godt af en del luft i en kande eller store glas. Så åbner den fint op, og den lidt tilbageholdne og rustikke attitude bliver mere frugtdomineret og imødekommende.

Testvinder. Barco Reale di Carmignano 2017, Le Farnette, 14 %

Toscana, Italien, Barrique Vin, 75 kr. v. 12 fl.

Middelfyldig, slank og saftig rødvin med ungdommelig, let rustik tone og præg af kirsebær og tørrede krydderurter. En del tannin i afslutningen, men den saftige frugt balancerer den.

30-75 kroner

Jumilla Silencio Monastrell 2016, Viña Elena, 14 %

Murcia, Spanien, Vinens Verden, 59 kr. v. 6 fl.

Middelfyldig, ungdommelig rødvin med saftigt og rustikt udtryk. Let sødmefuldt frugtpræg med et krydret strejf og lille bitterhed i afslutningen.

Haut Chevignac Les Rochers 2014, Les Vignerons Réunis, 12 %

Frankrig, Theis Vine, 61 kr. v. 12 fl.

Middelfyldig hvidvin med let udviklet tone og tør, stenagtig og salt afslutning. Personlig og intens vin, som savner lidt frugttæthed og længde.

Chenin Blanc 2018, Spier, 13%

Western Cape, Sydafrika, Kvickly, 6 fl. for 249 kr.

Frisk, aromatisk og middelfyldig hvidvin med ungdommeligt tuttifrutti-frugtpræg. Enkel og velbalanceret med lille sødmetouch i afslutningen. Savner lidt dybde og længde.

Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2016, Delibori, 14%

Veneto, Italien, Irma, 2 fl. for 129 kr.

Middelfyldig, enkel rødvin med ungdommelig frugt i kirsebærgenren og letkrydret afslutning. Velbalanceret med behersket tannin og lille sødmefuldhed til sidst.

Parziale Appassimento 2015, Baroncini, 14%

Veneto, Italien, Skjold-Burne, 59,75 kr. v. 6 fl.

Middelfyldig, let sødmefuld rødvin med tørret, rosinagtigt frugtpræg. Enkel og en smule tyndbenet smag, der ikke lever op til duftens løfter om tyngde og tæthed.

76-150 kroner

Priorat Tosalet 2014, Hammeken Cellars, 15 %

Catalonien, Spanien, Irma, 2 fl. for 159 kr.