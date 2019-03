Nu skal det ikke kun handle om at bælle bajere: Brug den irske Skt. Patricks dag til at samle skrald i havnen

Skt. Patrick døde tilbage i år 461. Det var den 17. marts, og siden da har dagen været Irlands nationaldag, fordi det var ham, der indførte kristendommen på den grønne ø.

Det har man hvert år fejret med Guinness-øl i lange baner, whiskey, parader, irsk folkemusik og -dans og længe åbent på pubben. Også her i København, hvor Tom McEwan engang førte an i et optog i fuldt skytsengleornat. Det var i 2011, og han er endda fra Skotland.

Men på Skt. Patricks Day ’er alle irske’, som refrænet lyder, og alle er klædt i grønt.

Og i år skal det handle om mere end at bælle bajer, hvis det står til Irlands turistbureaus skandinaviske kontor, der tager den grønne tradition et skridt videre. Turistrådet opfordrer nemlig københavnerne til at gøre hovedstaden lidt grønnere ved at samle skrald fra de københavnske kanaler.

Det skal ske fra en kajak.

Både lørdag og søndag mellem kl. 12 og 17 stiller GreenKayak seks gratis kajakker til rådighed for dem, der vil ride med på den grønne bølge. Der er plads til to personer i hver kajak, som udlånes i to timer ad gangen.

Og det er ikke kun for klodens velbefindende, at man bør betvinge pagajen et par timer, for deltager man i indsamlingen, deltager man samtidig i en lodtrækning om en rejse til Irland for to personer.

Det kan være en god idé at komme tidligt ud af starthullerne, da kajakkerne bookes efter først til mølle-princippet hos GreenKayak, der holder til på Børskaj 12.

Se mere her.