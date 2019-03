Thøger Dixgaard svarer i kærlighedsbrevkassen: Hvad stiller man op, når drømmedaten ikke vil mødes igen?

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål

Jeg var for et halvt år siden på drømmedaten, det var hyggeligt, sjovt og faktisk helt perfekt. Men min drømmemand er ikke enig og vil ikke se mig til en anden omgang. Jeg er af den klare overbevisning, at han tager fejl, men hvor længe må man gå at håbe, at han finder ud af dét?

Hvor aggressiv kan jeg være i min anden runde af forførelse? Skal jeg begynde at handle i hans Netto eller løbe i hans park? Læser til brevkassen

Hilsen kvinden, der HAR fundet manden

Ugens gæsteredaktør Thøger Dixgaard

Jeg fornemmer, at mange (læs: de fleste) går igennem netop det dilemma. Hvis man skal give feedback i kærligheds-kvalernes navn, at det mest effektive, man kan gøre, at tage udgangspunkt i sin egen personlige erfaring. Og så er det heldigt, at jeg har stået i din situation et par gange.

Er den eneste ene én, der ikke synes det samme om dig? Thøger Dixgaard

Det har været nogle vidt forskellige personer, og jeg har været et nyt sted i mit liv hver gang. Men én ting, der går igen, er, at jeg forud for et falden-pladask har været i en situation, hvor jeg har tænkt: ’Det er sgu meget fedt, bare at være mig’, og så kommer der én, pludseligt og med lynets hast fra en blind vinkel og BANG. Ensomhed, ængsteligt afsavn og lørdagsslik om tirsdagen.

Gæsteredaktør Thøger Dixgaard Sanger, producer og sangskriver, født 1989. Kendt for sange som ’Former’ og ’Blød inden i’. Er netop blevet færdig med en større Danmarksturné og udkommer med album senere i 2019.

Med tiden har jeg været god til at efterrationalisere med denne tanke: ’Nå, det er nok menneskets natur, at man ikke må have det godt for længe ad gangen’, for så lige så stille at arbejde mig op til næste dødsslam. De perioder, hvor jeg har stået i din situation, har også været de perioder, jeg har været mest selvmedlidende og jaloux og kigget på andre og tænkt ’hvorfor kan de og ikke stakkels mig?

Jeg tror, der er noget meget større på spil end held og ’den eneste ene’. Det her er vildere. Jeg tror nemlig, at mennesker, der kalder sig kærester, på et eller andet plan har sagt ’ja’. Ja til en person, der engang var fremmed, forsøgt at sætte sig i deres sted og give dem chance. Dét er kærlighed: at de har sagt ja. Der er også nogen, der bliver gift, så de kan betale mindre i selskabsskat, det er en helt anden historie.

Men har du sagt ’ja’? Jeg prøver selv. Jeg tror, vi kan nå det. Jeg vil afsluttende komme med et spørgsmål i form af et svar: Er den eneste ene én, der ikke synes det samme om dig?

Kh Thøger





Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Det korte svar er: Han er bare ikke vild med dig.

Det lange svar er: Vi er en generation af rom-com-seere, der tror, der findes perfekte første dates, men det er simpelthen en Hollywoodmyte. Det er kun de flade karakterer fra film, der kan lære hinanden at kende på en enkelt aften.