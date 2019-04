Øltips til påskefrokosten: Kender du 'growler'-øl? Det bør du ifølge manden bag To Øl og Brus

Forår kalder på læskende øl eller cider, mener Tore Gynther, der står bag bryggeriet To Øl og ølbaren Brus.

Hvad er det, øl kan?

»Øl er interessant, da det er en bondedrik, der har udviklet sig og altid har været folkets fortrukne alkoholiske drikkevare. Gennem de seneste 20 år er der mange bryggere, der har udfordret,at øl kun er noget, man drikker i store mængder, og er begyndt at placere det på forskellige gourmetrestauranter. Den rejse er rigtig interessant.«.

Blå bog Tore Gynther Indehaver af mikrobryggeriet To Øl, som han var med til at starte i 2010 og i dag ejer alene. Bryggeriet holder til på Brus, en brewpub på Nørrebro.



Hvad er det godt at drikke lige nu?

»Når solen begynder at pippe frem, og folk sidder nede på Dronning Louises Bro, summer det af de lyse, friske varianter, som man bare har lyst til at smage et par ekstra af, sådan nogle humlede bavianer, der er pivfriske og trukket direkte ud af hanen«

Foto: Finn Frandsen

Foto: Finn Frandsen

»Det kunne være en pale ale eller ipa, som er tørhumlede; det giver nogle noter af citrus og hyldeblomst. Eksempelvis vil vores seneste samarbejdsbryg med Cloudwater kaldet Quick Splash, som vi tappede på dåse i sidste uge, gå rigtig godt til foråret«.

Den er mellemsød og har en balance, som kan få en lille tåre frem på kinderne hos selv den hårdeste naturvinselsker Tore Gynther, mikrobrygger

Hvad drikker du, når du skal forkæle dig selv?

»Jeg drikker exceptionelt meget cider for tiden. Cider er fantastisk og har noget syrebalance, som øl nogle gange kan savne. Når man har tygget sig gennem fem ’humlebørger’, der godt kan være lidt tunge, kan det være utrolig befriende at drikke et glas lækker cider. Min favorit er en fransk cider, der hedder Cidre Reserve fra Domaine Dupont. Den er mellemsød og har en balance, som kan få en lille tåre frem på kinderne hos selv den hårdeste naturvinselsker. Det er nogle af de mest velafbalancerede drikke, der overhovedet findes, så dem vil jeg anbefale alle at få fat i«.

Insidertips Skål i byen Hvad skal du drikke lige nu? Ibyen spørger nogle af byens skarpeste vin-, øl-, og cocktailkendere, så du ved, hvad du skal vælge på kortet –og servere derhjemme.

Hvilken øl ville du servere, hvis du skulle have gæster i weekenden?

»Der ville jeg tage en growler, som er en forholdsvis stor glascontainer med et låg, der kan forsegle den fuldstændig. På mange ølbarer tilbyder de, at man kan få fyldt containerne op, så jeg ville tage ud til det lokale bryggeri eller ølbar og bede om den friskeste ipa, de har, og servere frisk øl for mine gæster«.

Foto: Finn Frandsen

Foto: Finn Frandsen

Hvilken øl vender du altid tilbage til?

»Der er en producent, der hedder 3 Fonteinen, som jeg vender tilbage til. De laver lambic-øl; det er en belgisk stilart, hvor du i stedet for at tilsætte gær lader de vilde gærpartikler, der findes i luften, fermentere øllen. Den ligger måske og modner i mellem seks måneder og tre år, og så blander man forskellige fade. Der kan man få nogle meget balancerede og let syrlige varianter, som man kan drikke i store mængder, og man kan få nogle meget komplekse varianter. 3 Fonteinen har en helt speciel serie, der hedder Armand’4; den er helt fantastisk«.