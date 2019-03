45 meter højt tårn en time fra København åbner på søndag: Her er 3 ting, du kan lave i hovedstaden - og omegn - i denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 25. marts til 31. marts 2019.





SMAG!

Intet (okay, okay, få ting) fortæller os, at foråret og sommeren er nær som åbningerne af byens streetfoodmarkeder. På fredag 29. marts begynder den nye sæson således hos både Broens Gadekøkken ved Inderhavnsbroen og Reffen på Refshaleøen. Hos Broens Gadekøkken er sæsonåbningen lig med fire nye boder: Will Smith, tidligere ansat hos Geranium, serverer dumplings og nudler i Will at the Bridge, italieneren Barabba åbner en bod, der er fisk og fritter hos Haddock’s og Pizza Bro disker op med stenovnsbagte pizzaer. Og så er der gratis øl i forbindelse med åbningen. Det er der også til sæsonåbningen af Reffen, hvor der hele weekenden er glade dage med smagsprøver og ægte dansk hygge.





OPLEV!

Cisternerne på Frederiksberg har fået en ny udstilling. Kunstnergruppen Superflex har overtaget det gamle vandreservoir med en totalinstallation, ja, de har faktisk fyldt vand i cisternerne igen. ’It is not the end of the world’ hedder værket, der tager publikum med på en rejse ind i en dystopisk fremtid. Husk gummistøvler!





UD AF BYEN!

Det kan også være, det er på tide at komme en tur uden for bygrænsen og opleve en anden slags virkelighed end den velkendte i hovedstaden. Måske en tur til det sydsjællandske var noget? Søndag 31. marts åbner det 45 meter høje og spektakulære udsigtstårn endelig i Gisselfeld Klosters skove. En tur op ad de den 650 meter snoede trappe koster 125 kroner.