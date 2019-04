Lav din egen to go-kop: Her er 3 ting, du kan opleve i København i denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 1. april til 7. april 2019.

SE!

Filmfestivalen CPH:DOX er egentlig forbi, men programmet fortsætter til og med onsdag med en række ekstravisninger af nogle af årets mest populære dokumentarfilm. Allerede i dag er flere af dem på programmet i hovedstadens biografer, og i morgen i Cinemateket kan du nå at se ’Biggie & Tupac’, en dokumentar om to af hiphop-historiens største rappere. Hele programmet for ekstravisninger finder du her.





LÆR!

Der skal fokus på klimaet og demokratiet, og derfor får Amager nu sin egen klima- og demokratifestival, der afvikles søndag, hvor den fylder Musiktorvet ved Amager Bio på Øresundsvej med workshops, happenings, musik og debatter. Blandt andet deltager TagTomat, WeFood, Plastic Change, Det Økologiske Råd, politiske partier og Den Grønne Studenterbevægelse – og mange flere. Mød dem her, hvor du også finder hele dagens program. Du kan blandt andet sy stofposer, lave din egen to go-kop eller frøbomber til haven.





LYT!

Søndag kl. 15.00 kan du møde forfatter Amalie Langballe, der for nylig har udgivet sin anmelderroste debutroman, ’Forsvindingsnumre’. Det kan du hos boghandleren Thiemers Magasin på Tullinsgade, hvor boghandler og journalist Rikke Viemose interviewer forfatteren om sorg og det at miste en, man ikke kan leve uden.