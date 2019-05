Kaffe til 15 kroner og skaldyr på natklubben: Her er 7 nye cafeer og restauranter, du bør kende

Det er nærmest ikke til at følge med, for det går ualmindelig hurtigt med tilkomsten af nye spisesteder i København.

Nogle vil genopfinde forårsrullen, mens andre forlader stillinger på byens toprestauranter for at åbne gademadsboder. Samtidig udvider tankstationsburgerbaren Gasoline Grill med endnu en filial, denne gang i Carlsberg Byen, mens Rasmus Munk fra Alchemist (stadig) går og lægger sidste hånd på sin enorme restaurant på Refshaleøen.

Vi dykker ned i nogle af byens øvrige nyåbninger herunder:

1 Babylon på Søpavillonen

Klubveteranerne Simon & Simon har overtaget den sagnomspundne Søpavillonen og åbnet portene til, hvad der lyder som et bakkanalsk slaraffenland for festglade typer i storbyen. Med sig har de kokken Frederik Bille Brahe, der efter at have tjent sine sporer på Kong Hans og hos Erwin Lauterbach har stået bag succesfulde steder som Atelier September, Apollo Bar og senest SMK’s anmelderroste Kafeteria.

På Søpavillonen hedder Bille Brahes restaurant Babylon, og den ligger godt nok ikke ud til floden Eufrat, men dog med udsigt over Søerne. Menuen består af franske klassikere som skaldyrstårne (410 kr. for det lille og 780 kr. for det store) samt østers og kammuslinger. Der er også blevet plads til crudo med rå eller råmarineret fisk i forskellige afskygninger, mens dessertkortet lige nu tæller pavlova med bær, baked alaska og mini-doughnuts, alle til 95 kr.

Vær opmærksom på, at Babylon kun holder åbent fredag og lørdag fra kl. 17.30 til 2.

Babylon på Søpavillionen. Gyldenløvesgade 24, Kbh. K

2 Plantebistro i Rantzausgade

Her har vi at gøre med noget så moderne som en plantebistro i rabarberkvarteret på Nørrebro: Baka d’Busk.

De fem fyre bag, der går under navnet Plantedrengene, har tidligere drevet den veganske pop-up-biks Plads’n på Blågårds Plads og Hala Ma Deli på Sankt Hans Torv, men har nu åbnet en vaskeægte bistro, hvor de serverer en skiftende vegetarisk menu og hælder naturvin i glassene.

Forretter som f.eks. tomat med rygeost, agurk og radise eller karotter med appelsin, macadamianødder og østersblade koster mellem 75 og 95 kr., mens hovedretterne – det kunne f.eks. være en terrine af kartofler med comté og solsikke – koster i omegnen af 150 kr.

Baka d’Busk. Rantzausgade 44, Kbh. N

3 Vegansk streetfood

Vi bliver i det grønne hjørne, for i Ndr. Frihavnsgade på Østerbro har kokken og kogebogsforfatteren Neel Engholm og den veganske håndboldspiller Casper Bilton åbnet Respect by Plant Power Food, der sælger håndholdt vegansk mad både to stay og to go.

Makkerparret driver i øvrigt også Plant Power Food på Fælledvej, og deres surdejssandwich proppes med alt fra svampepaté til avokado og curry-linser, mens salater bl.a. toppes med kartofler og tahindressing.

Respect by Plant Power Food. Ndr. Frihavnsgade 7, Kbh. Ø

4 Æggemadder

I Nørrebro-enden af Jagtvej er der åbnet en ny biks, hvis menukort vækker mindelser om den go’e gamle amerikanske diner. Yolkie Egg Joint serverer – det er jo til at gætte sig frem til – æg i alskens afskygninger med med klar inspiration fra greasy spoon-kulturen. Nå ja, og fra kokken Alvin Cailans californiske fastfoodkæde Eggslut, der med stor succes putter æg og alskens tilbehør i svampede briocheboller.

På Nørrebro laver folkene bag Yolkie en række æggesandwich og burgere ligeledes i briocheboller, f.eks. med bacon, æg og ost eller stegt wagyu-sirloin med chimichurry, chipotle-ketchup og spejlæg. De forskellige sandwich koster mellem 65 og 95 kr., og de kan spises både til morgen, middag og aften, for Yolkie holder åbent hver dag fra kl. 9 til 21.

Yolkie Egg Joint. Jagtvej 76, Kbh. N