Ibyen guider: Her 3 gratis fester til din fredag (og to af dem har fri bar!)

Foråret er over os, og det betyder masser af fester, der byder på gode oplevelser, uden at gæsterne skal ruineres.

Okay, det kan godt være, at det stadig er i starten af måneden, og du endnu ikke har overtræk på kontoen. Men hvis du vil undgå at leve af havregrød og makrelmadder de sidste to uger i maj, er det måske allerede nu, du skal til at tænke økonomisk.

Ibyen har i hvert fald samlet en guide til, hvor du kan få en på opleveren og måske endda en lille en inden for vesten uden at skulle grave dybt i lommerne.

1 Heartland inviterer til hof på Charlottenborg

Snart står den på talks, musik og naturvin i det fynske højland, når Heartland Festival 30. maj til 1. juni finder sted på Egeskov Slot.

Inden da mangler de at præsentere det fulde festivalprogram, og det gør de denne fredag på Kunsthal Charlottenborg.

Fra klokken 17 til 21 står den på musik, mad, talks og kunst i kulturradikale omgivelser. Der vil være talks af Rasmus Botoft og Line Knutzon, mens Christian d’Or og Jeuru Antoine står får musikken.

De fynske aner er ikke til at komme uden om, og derfor vil der være gratis Albani-øl til de hurtigste gæster, og så åbner arrangørerne et par flasker af deres Heartland-rosé.

Når du ikke den gratis brandert, kan du efterfølgende købe drinks fra Mikropolis Cocktails og tæmme sulten med mad fra Apollo Bar.

Fredag 3. maj kl. 17-21, Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K

2 Åbningsfest på Ofelia Bar

Der bliver budt på sjusser og efterfølgende hotdogs fra Meyers Mad, når Ofelia Bar inviterer til sæsonåbning.

Det foregår fredag 3. maj fra klokken 16 til 23 på Café og Restaurant Ofelia ved Skt. Annæ Plads. Sjusserne er gratis den første time, og stedets hus-dj sørger for at varme gæsterne op til en fredag i forårets tegn.

Cafeen reklamerer selv med »vand til alle sider og sol fra morgen til aften«, så der er ingen grund til ikke at tage venner og kollegaer under armen og troppe op, når weekenden skal skydes i gang.

Fredag 3. maj kl. 16-23, Cafe og Restaurant Olivia, Skt. Annæ Plads 36, 1250 København K

3 Byhavens første forårskoncert

Bajerne koster, men til gengæld er musik og entré gratis, når Pumpehusets Byhavefredag åbner dørene for en ny sæson med gratis udendørskoncerter.

Det bliver »et brag af en åbningsfest«, når Christian Hjelm og Askling indtager scenen til sæsonens første koncerter.

Byhaven åbner klokken 15, og festen varer indtil midnat. Byhavens køkken, El Jefe, byder på mad fra det sydamerikanske køkken, så der er også mulighed for at få stillet sulten, når drinksne flyder indenbords.

Fredag 3. maj kl. 15-23. Byhaven, Pumpehuset, Studiestræde 52, 1554 København