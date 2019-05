Vinnørden fra Knippelsbro-kælderen klæder dig på til weekenden: » ... det er nærmest vinens svar på en gin og tonic«

Sune Rosforth har siden 1994 drevet firmaet Rosforth & Rosforth, der importerer og sælger vine. Her fortæller han lidt om, hvad vin betyder for ham, og hvad der er godt at drikke lige nu.