Politisk vision

90 kroners navnløse cigaretter

I neutrale pakker, bortset fra et overbelyst shot af en 70-årig dranker ved navn Benny Enøjes forrådnede tandrække, lagt i et aflåst skab under disken og prissat på niveau med den flaske rom, man ville have drukket til. Det bliver værre end at købe porno.