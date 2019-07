Guide til nybegynderen: Her er 5 gratis koncerter på Copenhagen Jazz Festival til dig, der ikke fatter jazz

Fredag begynder Copenhagen Jazz Festival. Hvert år siden 1979 har festivalen fyldt København med jazzelskere – de såkaldte jazz cats – som med sveddråber under sixpencen har spænet rundt i byen for at nå så mange koncerter som muligt.

Men for mange er jazzens verden stadigvæk komplet uforståelig.

Er man ikke vant til at vippe med fødderne til Coltrane og Ellington, kan det være svært at forstå det fede ved alle de lange, lange soloer og de mærkelige akkorder. Det er heller ikke nemt at huske, at man skal klappe i tide og utide, og ikke bare når en sang er slut. Og så kan det mildest talt være uoverskueligt at finde rundt i de mere end 1.000 koncerter, der finder sted under Copenhagen Jazz Festival.

Hvis du er en af dem, der bare ikke fatter jazz, men gerne vil give genren en chance, har vi her samlet fem koncerter under årets jazzfestival, der kan fungere som indgang. De er allesammen gratis og kommer godt omkring i jazzens mange afkroge, så der burde være lidt for enhver smag.

1 Fadøl, swing og Daimi

Vi starter blødt ud med noget god gammeldags swingjazz, det, der er i folkemunde kaldes fadølsjazz.

På vokal har vi ingen ringere end den ikoniske Daimi, som fredag klokken 16.00 spiller sammen med Louisiana Jazzband i Nyhavn.

Swingjazzen er en lettilgængelig og dansevenlig form for jazz, der opstod i 1920’ernes USA, med masser af blæserinstrumenter og god stemning. Det kan ikke afvises, at du til koncerten vil kunne spotte et par seler eller to.

Daimi & Louisiana Jazzband. Nyhavns Mindeanker, København K. Fredag 5. juli klokken 16.00.

2 En hårdtslående koncert

I den helt anden ende af jazzspektret finder vi bulderbassen i dansk jazz, trommeslageren Kresten Osgood. Han spiller også fredag klokken 16.00 med sin kvintet på Vandkunsten.

Præcis hvad der kommer til at ske, er ikke helt til at sige, men sikkert er det, at det bliver vildt og energisk. Kresten Osgood er ikke alene kendt for at slå til, når han spiller trommer, men også for at bevæge sig i rundt i free-jazzens univers, der altså er fuldstændig improviseret musik.

Kresten Osgood Kvintet. Vandkunsten, København K. Fredag 5. juli klokken 16.00.

3 De unge og funky

Det er sjældent, at mundharmonikaen spiller hovedrollen i et band, men det gør den i Mathias Heise Quadrillon. Den bare 25-årige Mathias Heise er faktisk intet mindre end en sand virtuos på mundharmonikaen, og her i avisen har anmelder Henrik Palle kaldt ham for »fantastisk« og »næsten for god til at være sand«.

Lørdag 6. juli klokken 16.00 kan du selv opleve ham og hans band i Pumpehusets Byhave. Udtrykket er moderne og præget af fusionsjazz, det vil sige en god blanding af funk, rock og jazz.

Mathias Heise Quadrillon. Pumpehuset, København V. Lørdag 6. juli klokken 16.00.

4 Blød og rar vokaljazz

Sinne Eeg må være en af de mest profilerede jazzsangerinder herhjemme, og hun er også godt på vej til at skabe sig et navn i udlandet.

Lørdag 6. juli klokken 14.30 giver hun en gratis koncert på Amerika Plads på Østerbro. Man kan forvente stille og rolig, blød og rar vokaljazz med både originale kompositioner og standarder, altså gamle klassikere inden for jazzen.

Sinne Eeg + Group. Amerika Plads, København Ø. Lørdag 6. juli klokken 14.30.

5 Noget andet end jazz?

Selv om navnet ikke indikerer det, bliver der faktisk spillet andet end jazz under Copenhagen Jazz Festival. Du kan finde masser af koncerter i programmet med hiphop, folkemusik, funk – genrer og artister, der på den ene eller den anden måde læner sig op ad jazzen.

En af dem er Takykardia. De spiller soul og r’n’b i stil med navne som Rhye og Solange, og det kan du høre gratis på Balders Plads onsdag 10. juli klokken 13.00.

Takykardia. Balders Plads, København N. Onsdag 10. juli klokken 13.00.