Brevkassen: Der er gået et halvt år, siden min kæreste og jeg gik fra hinanden. Hvornår får jeg det bedre?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk. Obs! Dette er en særudgave af brevkassen.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse.

Mit spørgsmål er simpelt, men svært. Hvornår får jeg det bedre?

Der er gået et halvt år, siden min kæreste og jeg gik fra hinanden. Selv om vi gjorde hinanden rigtig kede af det i det sidste stykke tid, og det sikkert ikke fungerede, så er mit hjerte stadig i titusind stykker. Jeg kan for eksempel ikke komme i gang med at date igen, men skal jeg overhovedet det? Hjælp, jeg vil have det bedre!

Kh Det knuste hjerte

Ibyens brevkasse Specialudgave Denne sommer kan du lytte Ibyens brevkasse, når brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson får besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. De fire afsnit handler om henholdsvis festivalkærlighed, datingmarkedet, queer-kærlighed og hjertesorg. Redaktion: Sille Westphal, Kathrine Eggert Wadsholt, Felix Thorsen Katzenelson, Gudrun Marie Schmidt og Nina Kragh. Jingle: Peter Sejersbøl Vis mere

Johannes Fogtmanns svar:

Noget af det, man gør efter et brud, er at nære et fravær på en eller anden måde. Man nærer relationen, og man vil gerne have, at den er der, selv om man er blevet afvist. Det er det, der føles så voldsomt.

Noget af det, der gjorde mig allermest hidsig (da min ekskæreste og jeg slog op, red.) og fik mig til at føle allerstærkest, var ideen om, at det skulle gå over. Folk sagde til mig: ’Det skal nok gå over’, og det var det største problem for mig. Hvis jeg føler noget så stærkt, som jeg gjorde, så bliver det nødt til at være for altid. Ellers kan jeg slet ikke tro på følelser eller stabil personlighed. Så kan jeg slet ikke finde ud, hvad der er mig.

Når man har hjertesorg, er man allerede optaget Johannes Fogtman

Pludselig blev jeg i tvivl om alt. Går de politiske idealer, jeg har, nu også bare over? Skal jeg også på et tidspunkt have en stor friværdi og to biler? Går alting bare over, når nu de følelser, du kan føle så stærkt, går over?

Der hjalp det mig rigtig meget at tage et sted hen, hvor følelserne ikke var gået over. For eksempel kom jeg på det tidspunkt meget ved det masketeater som de, der senere skulle blive min svigerforældre, driver oppe mellem Brønderslev og Hjørring. De købte en nedlagt miljøhøjskole i 80’erne og har haft den i 30 år nu, og de går og laver deres ting.

At komme der, hvor noget bliver ved, det hjalp mig.

I forhold til spørgsmålet om at date: Der er virkelig mange måder at date på, og du behøver ikke nødvendigvis lede efter en kæreste, for du er reserveret. Når man har hjertesorg, er man allerede optaget. Men man kan sagtens have gode relationer, som også kan være seksuelle og kærlighedsfulde, så længe man husker at opføre sig ordentligt, for man er ret farlig, når man har hjertesorg.

Johannes Fogtman er kritiker på Weekendavisen.

Tine Høegs svar:

Hvis det virkelig er noget, der har betydet meget for en, så tager det simpelthen den tid, det tager. Jeg tror, jeg vil være lidt irriterende mindfulness-agtig og sige: Fjern dit fokus fra at få det til at gå over. Accepter, at den smerte er der, og at det gør ondt, og prøv så at bevæge dig om og sammen med det i stedet for at tænke for meget på, at det skal gå væk.

Den romantiske kærlighed er erstattelig, selv om man ikke føler det, for det er en illusion om uendelighed. Der findes ingen, hvor der før kun var én eneste. Men det er ikke en trøst, når man sidder i det. Der vil man kun have den, man mistede. Selv tomrummet vil man holde fast i.

Hun blev slidt ned af, at det eneste, jeg talte om, var ham. Jeg kunne dreje alle samtaler hen til at handle om ham Tine Høeg

Og man må tale så meget om det, som man vil, og netop blive i smerten. Men engang sagde min allerbedste veninde til mig: »Nu magter jeg ikke høre om det mere, nu må du ikke snakke om det mere. Nu prøver vi bare at tage tre dage, hvor vi ikke snakker om det«.

Det var simpelthen, fordi hun blev slidt ned af, at det eneste, jeg talte om, var ham. Jeg kunne dreje alle samtaler hen til at handle om ham. Der var vores venskab i fare i det øjeblik. Og det hjalp! Det hjalp, at jeg ikke talte om det – også selv om det bare var et par dage til at begynde med.

Tine Høeg er forfatter.