1 Fælleskøkkenerne

Inden for få uger opdager du til din store skuffelse, at køleskabet ikke længere på magisk vis fylder sig selv. Evergreens som pasta-pesto og Yum-Yum-nudler giver dig kvalme, og du overvejer at flytte tilbage til dine forældre. Frygt ej. Byens mange folkekøkkener serverer ugen ud et billigt måltid. Og det er et oplagt sted at møde nye venner. Vi har samlet en lang liste over byens folkekøkkener her.

2 De billige måltider

Du har hørt om hovedstadens michelinkøkkener med fermenterede egern og søpølse-æggestokke på tallerkenen, men let’s face it, du har knapt råd til den internetopkobling, der kræves for at booke et bord. Men tøv ikke. København er en vanvittig madby i disse år, og du kan smage stort set alle verdenshjørner uden skulle betale dyrt.

Foto: Emma Sejersen Alis Bageri på Nørrebro er at af byens gode, billige spisesteder med fladbrød, hummus og kager.

Her på Ibyen fodrer vi dig konstant med madnyheder, og guider løbende til eksempelvis byens byens bedste burgere, den lækreste pasta og de mest mundvandsfremkaldende is. Vi spørger også kokke og madnørder: Hvor går I hen og spiser på budget? Og så har vi lavet en ultimativ liste over budgetmad, Ibyen Cheap Eats, der udpeger 20 af de bedste billige serveringer i København lige nu. Tjek listen her.

3 Når forældrene kommer

Dine forældre vil gerne give en god middag et sted ude i byen. Du troede, det blev nemt. Det er det ikke. Musikken må ikke være for høj, stolene skal være til at holde ud at sidde på, og tjenerne skal helst tale dansk, og hvis de ikke gør det, skal de som minimum grine af din fars dårlige jokes (»Are you finished?«. »No, I’m Danish«). Det må heller ikke være for dyrt. Og nej, dine forældre synes højst sandsynligt ikke, at naturvin smager spændende – det smager bare surt. Læs vores guide med gode bud på forældrevenlige restauranter her.