20.000 kvadratmeter: København har fået en ny kæmpeplads

Så er det nu. Den spritnye Karen Blixen Plads åbner i dag.

Du finder pladsen mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager og med sine mere end 20.000 kvadratmeter, kan du næsten ikke misse den.

Fakta Pladsen indvies Karen Blixens Plads indvies 22. august klokken 15.00 med bobler, taler og en lille godbid. Du finder Karen Blixens Plads lettest ved at følge den brede vej for gående fra Islands Brygge Metrostation.

Pladsen – opkaldt efter den danske forfatter, der døde i 1962 – kommer især til at blive brugt af områdets 16.000 studerende. Man kan bevæge sig både ovenpå og under pladsen, hvor tre store cykelbakker støbt i betonskaller rummer mere end 2.000 cykelparkeringspladser.

Den nye Karen Blixens Plads. Pressefoto: Rasmus Hjortshøj

Den nye Karen Blixens Plads. Pressefoto: Rasmus Hjortshøj

»København er en af verdens største cykelbyer med over 40 procent af byens befolkning, der dagligt pendler på cykel. Det kræver derfor stor fleksibilitet og en nytænkning af cykelparkering«, fortæller Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger af Cobe, i en pressemeddedelse.

Cobe har stået i spidsen for designet af pladsen i tæt samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører.

Karen Blixens Plads rummer også et udendørs auditorium placeret centralt på pladsen med siddetribuner på torvets bakker og med plads op til 1000 gæster. Til særligt populære arrangementer, hvor siddepladserne hurtigt bliver fyldt op, er der mulighed ståpladser ved toppen af det udendørs auditorium.

Pladsen indvies i dag klokken 15, og alle er inviteret til taler og bobler. Husk nu, det er lille-fredag, så du må gerne tage et glas eller to. Du finder Karen Blixens Plads lettest ved at følge den brede vej for gående fra Islands Brygge Metrostation.