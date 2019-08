Bye bye plastikflasker: Snart kan du drikke gratis vand på gaden 100 steder i København

Du kender dem måske fra Rom, hvor gaderne er fyldt med nasoni, tusindvis af små fontæner, der i mere end 100 år har forsynet romere på farten med rent drikkevand.

Snart behøver du heller ikke længere slæbe vand rundt i brugte plastflasker, eller styrte ind i det nærmeste supermarked for at hente en halv liter vand på plastik, når du er tørstig i København. Kommunen er netop gået i gang med at stille nye vandposter op i gadebilledet.

Inden for de næste tre måneder kommer 20 nye vandposter op i byen, der i forvejen har 80 styk. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: Mie Brinkmann Københavns Kommune kommer med nyt initiativ, så københavnerne kan bruge mindre plastik. Arkivfoto.

Københavns Kommune kommer med nyt initiativ, så københavnerne kan bruge mindre plastik. Arkivfoto. Foto: Mie Brinkmann

Her skal de stå

Lige nu afklares det, hvor posterne præcis skal placeres. Områderne er allerede defineret og omfatter:

Indre by: Højbro Plads, Ørstedsparken ved den bemandede legeplads samt Statens Museum for Kunst

Christianshavn: Christianshavns Torv

Vesterbro: Halmtorvet ved Gasværksvej samt Vesterbros Torv

Østerbro: Fælledparken, Østre Anlæg og Trianglen

Amager: Amager Strandpark, Islands Brygge ved havnebadet samt Islands Brygge ved Havneparken

Nørrebro: Mimersparken, Lygten ved Nørrebro Station samt Nørrebroparken ved boldbanen

Nordvest: Genforeningspladsen

Københavns Omegn: Damhusengen ved Jyllingevej, Brønshøj Torvsamt Rødkilde Parken

Pengene kommer fra 2018-budgettet

Du kan se alle de allerede opsatte vandposter i byen på kortet her. Vær dog opmærksom på, at kortet er ved at blive revideret, så det er på nuværende tidspunkt ikke 100 procent retvisende.

De lidt over to millioner kroner til indkøb og opsætning af de nye vandposter, som kommunen regner med, det kommer til at koste, kommer fra overførselssagen 2019. Den består af de overskydende budgetpenge fra 2018 samt merindtægter fra eksempelvis salg af ejendomme.

Indtil drikkevandsposterne er ’up and running’, må vi håbe på, at sommervejret varer ved. Teknik- og Miljøforvaltningen starter med at sætte drikkevandsposterne op i begyndelsen af september. Holder vejret ikke, så er de nye vandposter heldigvis frostsikrede. Skål!