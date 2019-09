»Det går alt for stærkt med byudviklingen herude«: Nu får københavnsk bydel sit eget mini-folkemøde

Så står den på folkemøde i Sydhavn.

For første gang skal der afholdes Folkemøde Sydhavn, lørdag 14. september, hvor snakken skal gå om udviklingen af Sydhavn. Sammen med arkitekter og byplanlæggere, lokale ildsjæle og politikere har du mulighed for at deltage i debatter om Sydhavns fremtid.

»Det er et initiativ, jeg har taget, fordi jeg synes, det går alt for stærkt med byudviklingen herude i Sydhavn. Det går henover hovedet på borgerne, og det virker ikke til, at de professionelle, altså arkitekter og byplanlæggere, har overblik mere«, siger den 35-årige arkitekt Rikke Rohr, der er initiativtager til Sydhavnens Folkemøde.

»Folkemødet skal handle om, hvordan Sydhavn er udviklet indtil nu, og hvilke muligheder vi har fremadrettet for forbedringer i området«.

Vi skal samle Sydhavn

Foreningen etablerede Rikke Rohr over sommeren, og nu tæller den omkring 50 frivillige, der har får stablet Folkemødet Sydhavn på benene.

»Jeg håber, at folkemødet er med til at samle Sydhavn og give et stærkere og bredere fællesskab«, siger Rikke Rohr.

Debatter, madboder, workshops og hygge, det er bl.a. hvad Folkemødet Sydhavn inviterer til. Foto: Finn Frandsen

Folkemødet vil løbe af stablen på Stejlepladsen Bådehavnsgade Øst med to debattelte, fire livekoncerter med alt fra sømandsviser til dansemusik, langbordsmiddag, madboder og diverse debattører med lokale og politikere.

Til de yngre borgere er der et såkaldt »børnetelt« med workshop om vand af Børnekulturhuset på Karens Minde og ’Byg din egen kirke’-workshop. som den lokale kirke afholder, ponyridning og mini-zoo fra Børnenes Dyremark samt bål, gøgl og klovneri.

Pilotprojekt

Det er ikke gratis at få stablet et folkemøde på benene. Derfor har Rikke Rohr søgt fondsmidler hos Tuborg Fonden, hvor hun har fået 30.000 kr., samt hos lokaludvalget Kongens Enghave, der bidrager med 47.000 kr.

Rikke Rohr forklarer:

»Det her er et pilotprojekt, og jeg går stærkt ud fra, at der kommer et folkemøde igen næste år. Det virker som om, lokalbefolkningen allerede er meget begejstret for projektet og flere er allerede begyndt at planlægge deres bidrag i 2020«.

Læs mere om Sydhavnens Folkemødet her.