Få svar på dine klimaspørgsmål: Ny festival på Frederiksberg inviterer på gratis brunch

Hvis ikke Julemanden skal skifte sit julemandsklunset ud med regntøj, er vi nødt til at ændre adfærd. Det har FN sat 17 retningslinjer for, og dem kan du lære meget mere om på Frederiksberg i weekenden.

Måske du også ser de 17 farvede kasser flere og flere steder.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2015 er kommet for at blive – og blive gennemført.

I den kommende weekend er der Festival for Verdensmålene på Frederiksberg. Her kan du få gratis »verdensmålsbrunch«, lave Nutella uden palmeolie og se et humoristisk show om klimadilemmaer og konsekvenser – f.eks. en julemand i regntøj.

Der vil også være masser af workshops, aktiviteter og debatter med mere end 50 forskellige foreninger, virksomheder, start-ups, institutioner og ildsjæle. De står klar på pladsen til at fortælle om og inspirere til bæredygtige initiativer og innovative løsninger inden for blandt andet klima, energi, affald, genbrug, forbrug, mad og fødevarer.

Fakta FN’s verdensmål FN’s lande vedtog i 2015 i New York 17 såkaldte verdensmål for 2030. De var en opfølgning på otte tidligere mål med deadline i 2015. De 17 mål er: 1. Afskaf fattigdom 2. Stop sult 3. Sundhed og trivsel for alle, herunder bekæmpelse af epidemier som aids og malaria 4. Kvalitetsuddannelse for alle børn 5. Ligestilling mellem kønnene 6. Rent vand og sanitet til alle 7. Bæredygtig energi – elektricitet til alle og omstilling til grønne energikilder 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, herunder fremmelse af iværksætterkultur 9. Industri, innovation og infrastruktur, herunder adgang til internettet for alle 10. Mindre økonomisk ulighed 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, bl.a. bedre offentlig transport og grønne frirum 12. Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion, herunder mindre madspild og mindre miljøbelastning 13. Klimaindsats, herunder begrænsning af den globale opvarmning til 2 grader 14. Livet i havet – bæredygtig forvaltning af havene og fjernelse af forurening 15. Livet på land – bevarelse af skove, økosystemer og biodiversitet 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17. Partnerskaber for handling: fremme af handel og samarbejde nord-syd og syd-syd Kilde: FN Vis mere

Bag festivalen, der holder til på Solbjerg Plads, står Frederiksberg Kommune, Student & Innovation House, Copenhagen Business School og non-profit foreningen Sustainable Now. Der er gratis verdensmålsbrunch begge dage.

Fredag kl. 17.00 er der debat (på engelsk) om brugen af palmeolie og de sociale og miljømæssige konsekvenser heraf. Lørdag kl 10.00 er der show med Teaterkorpset Grønland om klimadilemmaer, vaner og dobbeltmoral. Der er gratis adgang.

Det er fredag 13. og lørdag 14. september på Solbjerg Plads, Frederiksberg. Se programmet her.