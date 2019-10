Tag til 'Potter med patter': Sådan her har du nok ikke lavet keramik før

Hver mandag giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 7. oktober til 13. oktober 2019.

Formgiv!

’Potter med Patter’ er tilbage. Arrangementet, hvor du får lov at lave en potte med patter. Til planter for eksempel eller til tandbørsten på badeværelset. Kun fantasien sætter grænser for, hvad du bruge din pattepotte til. Folkehuset Absalon er vært for lerværkstedet, hvor du over to eftermiddage først lave de vandtætte potter og derefter udsmykker dem. Det koster 150 kroner, og datoerne finder du her – der er stadig plads i morgen, hvis du trænger til at få ler mellem hænderne eller til at realisere årets julegaveidé.

Og pssst: Selv om dagen står i patternes tegn, er der okay at lave andre udgave. Som nu for eksempel den her:

Sejl!

Okay, okay, det foregår ikke indenfor, men der er varm chokolade og gløgg involveret – og tilstanden er endelig inden for rækkevidde igen. Og du kan allerede komme med. Fra 1. oktober stævnede Hey Captain nemlig ud med deres kanaltur til de kolde måneder, hvilket indebærer en tur i en båd overdækket med kaleche, lys i lanternerne og varme drikke. Hyggeligt! Der er både kortere ture på en eller to timers varighed og en længere på fem timer til havnens skjulte perler, som du måske ikke kender. Du kan komme med på tur frem til 15. december, og den billigste tur koster 200 kroner.

Oplev!

På fredag bygger kunstner Louise Haugaard Jørgensen videre på Lene Adler Petersens happening ’Den kvindelige Kristus’ fra 1969, hvor hun hun gik nøgen igennem Børsen bærende på et kors. ’P-p-p-pengene’ hedder Haugaard Jørgensens performanceværk, der handler om pengenes magt og deres indflydelse på vores liv, og som »på tværs af tid fletter overtro, historie, virkelighed og fiktion omkring livet med penge sammen med vittigheder om vejrets relation til aktiemarkedet«. Værket kan opleves fra 14.-17. oktober i Christian IV’s børsbygning, der normalt ikke er åben for offentligheden. Der er fri entré, men husk at reservere en plads her.