Nyt forslag: Ud med parkeringspladserne og ind med træer omkring Torvehallerne i København

Borgerrepræsentationen skal træffe valget, når spørgsmålet tages op på et udvalgsmøde mandag.

Der er god plads til bilerne omkring Torvehallerne. Men det kan være, at parkeringspladserne erstattes af træer og plads til cykler i stedet.

Det skal teknik- og miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation afgøre mandag, hvor et forslag om at gøre byen en smule grønnere er på dagsordenen.

Det lægger op til at fjerne 32 parkeringspladser til biler i Linnésgade og Rømersgade, så der i stedet kan blive plads til det, der på byplan-dansk hedder grønne byrum. Projektet skal også medføre, at der kommer træer i de to gader mellem Frederiksborggade og Gothersgade.

Der er kamp om pladserne i cykelstativerne

København bryster sig gerne af at være en cykelby, men det kniber med at give plads til cyklerne.

»Hvis man tager en tur forbi Torvehallerne i dag, kan man hurtigt se behovet for flere parkeringspladser til cykler, da en del står uhensigtsmæssigt uden for cykelstativerne«, påpeger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»København mangler i den grad cykelparkeringspladser, og når vi anlægger flere af dem på bekostning af bilparkeringspladserne, er det også en del af den grønne omstilling. Vi vil gerne have flere til at tage cyklen, og det kræver investeringer i forholdene for cyklister«, finder hun.

Vil de folkevalgte være med, vil arbejdet med at fjerne bilpladser og plante træer være overstået med udgangen af næste år.